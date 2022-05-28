Окупанти вдарили крилатими ракетами по Кривому Розі. Куди "прилетіло"

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. У місті видно стовп диму.
Про це повідомив на своєму телеграм-каналі голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Пізніше голова облради Микола Лукашук повідомив, що внаслідок удару у місті масштабні руйнування. Проте подробиці уточнюються.
Також зараз практично на всій території України оголошено повітряну тривогу.
Наразі повітряну тривогу оголошено у Києві, Дніпрі, Харкові, Івано-Франківську, Кривому Розі.
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