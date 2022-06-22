Окупанти вдарили по пляжу на Донбасі касетними снарядами: поранені діти

Внаслідок ворожого обстрілу міста Часів Яр є загиблий

Російські військові використовують касетні снаряди проти мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

В Донецькій області внаслідок обстрілу окупантами міста Часів Яр загинула одна людина, постраждали 11, зокрема 6 дітей.

Про це повідомив у Facebook глава Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Шестеро поранених дітей – наслідок вчорашнього обстрілу Часового Яру. Росіяни завдали удару по пляжу на озері Золота Рибка, що в межах міста. За попередньою інформацією, використали касетні снаряди. Всього внаслідок обстрілу загинула 1 людина, 11 дістали поранення", – повідомив він.

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Окупанти обстріляли школу в Авдіївці

У ніч на 22 червня окупанти обстріляли школу №6 в Авдіївці снарядами РСЗВ "Град" з магнієвим зарядом.

Це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці. Усього ж на Донеччині загарбники зруйнували близько двох сотень шкіл.