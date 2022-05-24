Окупанти вдарили по залізниці на Дніпропетровщині: яка ситуація

Російські окупанти ввечері 23 травня вдарили ракетами по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Постраждалих немає.
Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Яка ситуація
"Неспокійний день із нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні "прильоти". Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло", – написав він.
Водночас він повідомив, що у 12 будинках поруч пошкоджені дахи та вибиті вікна. Люди не постраждали.
Також стало відомо про нові вибухи, хоча повітряної тривоги не було оголошено.
Нагадаємо, ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську провели з окупованої території Донбасу. СБУ отримала неспростовні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.
Гроші від продажу підуть на допомогу українцям