Окупанти вдарили по залізниці на Дніпропетровщині: яка ситуація

Незрозуміло, коли поновиться рух

Окупанти вдарили по інфраструктурі на Дніпропетровщині. / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти ввечері 23 травня вдарили ракетами по залізничній інфраструктурі на Дніпропетровщині. Постраждалих немає.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Реклама

Яка ситуація

"Неспокійний день із нескінченних тривог. У нас одразу чотири вечірні "прильоти". Ракети вдарили по залізничній інфраструктурі у Павлоградському та Синельниківському районах. Є серйозні руйнування залізничної колії та контактної мережі. Коли поновимо рух, поки незрозуміло", – написав він.

Водночас він повідомив, що у 12 будинках поруч пошкоджені дахи та вибиті вікна. Люди не постраждали.

Також стало відомо про нові вибухи, хоча повітряної тривоги не було оголошено.

Нагадаємо, ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську провели з окупованої території Донбасу. СБУ отримала неспростовні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення.

Реклама

Читайте також: