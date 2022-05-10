Окупанти знищують "Азовсталь" і готуються до наступу на Сєвєродонецьк – Генштаб ЗСУ

Почалася 76-та доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню

РФ продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу. / Фото: Фокус, Колаж: Сьогодні,

Військові РФ проводять наступальні дії на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь".

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Триває застосування артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Зберігається висока можливість нанесення ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Не виключається можливість проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділі Збройних сил України.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусії виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

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На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

"Очікується продовження проведення демонстраційних дій противником вздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів Збройних сил України та недопущення їх перегрупування на інші напрямки", – йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів з метою недопущення просування підрозділів наших військ у напрямку державного кордону України. Проводить повітряну розвідку.

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На Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Також противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк.

"Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області. В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії", – додали у Генштабі.

На Южнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріл підрозділів наших військ, а також підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного становища.

"Корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, нанесення ракетних ударів по важливим об’єктам цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства", – додали в ЗСУ.

За минулу добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито пʼятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобіля ворога.

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