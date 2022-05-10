Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 🙏 9 травня ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Окупанти знищують "Азовсталь" і готуються до наступу на Сєвєродонецьк – Генштаб ЗСУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 травня, 07:21
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Почалася 76-та доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню
РФ продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу.
РФ продовжує блокувати українські підрозділи в районі заводу. / Фото: Фокус, Колаж: Сьогодні,

Військові РФ проводять наступальні дії на сході нашої держави з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та сухопутного коридору між зазначеними територіями та окупованим Кримом.

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, основні зусилля авіаційного угруповання противник зосереджує на підтримці дій підрозділів у східній операційній зоні: на Слобожанському, Донецькому напрямках та в районі заводу "Азовсталь".

Реклама

Триває застосування артилерії практично вздовж усієї лінії зіткнення. Зберігається висока можливість нанесення ракетних ударів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на всій території України.

Не виключається можливість проведення диверсій на об'єктах хімічної промисловості України з подальшим звинуваченням у цьому підрозділі Збройних сил України.

На Волинському і Поліському напрямках противник активних дій не проводив. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусії виконують завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.

Реклама

На Сіверському напрямку противник продовжує забезпечувати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Здійснив обстріли із застосуванням реактивних систем залпового вогню району прикордонних населених пунктів Велика Писарівка, Білопілля, Краснопілля та Юнаківка Сумської області.

"Очікується продовження проведення демонстраційних дій противником вздовж ділянки державного кордону України з метою сковування дій підрозділів Збройних сил України та недопущення їх перегрупування на інші напрямки", – йдеться у повідомленні.

На Слобожанському напрямку ворог підтримує у повній готовності до застосування визначені сили та засоби протиповітряної оборони на території Бєлгородської області. Продовжує зосереджувати зусилля на обороні зайнятих рубежів з метою недопущення просування підрозділів наших військ у напрямку державного кордону України. Проводить повітряну розвідку.

Реклама

На Ізюмському напрямку противник здійснював поповнення боєприпасів, пального та матеріально-технічних засобів.

Також противник продовжує підготовку до наступальних дій у напрямках населених пунктів Лиман та Сєверодонецьк.

"Тривають бої за населені пункти Воєводівка, Тошківка та Нижнє Сєвєродонецького району Луганської області, а також Камʼянка Ясинуватського району Донецької області. В Маріуполі ворог артилерією та ударами авіації продовжує знищувати інфраструктуру заводу "Азовсталь". Тривають бойові дії", – додали у Генштабі.

На Южнобузькому напрямку противник активних бойових дій не проводив. Здійснював обстріл підрозділів наших військ, а також підготовку до відновлення штурмових дій з метою покращення тактичного становища.

"Корабельні угруповання ворога продовжують виконувати завдання з ізоляції районів бойових дій, ведення розвідки, нанесення ракетних ударів по важливим об’єктам цивільної та військової інфраструктури нашої держави, підтримки підрозділів на приморському напрямку та блокування цивільного судноплавства", – додали в ЗСУ.

За минулу добу на території Донецької та Луганської областей захисниками та захисницями України успішно відбито пʼятнадцять атак ворога, знищено один зенітний ракетний комплекс, 9 танків, 3 артилерійські системи, 25 одиниць бойової броньованої техніки, 3 одиниці спеціальної інженерної техніки та 3 автомобіля ворога.

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 9 травня
1
Особовий склад 25650
Особовий склад
2
Літаки 199
Літаки
3
Гелікоптери 158
Гелікоптери
4
Танки 1145
Танки
5
ББМ 2764
ББМ
6
Артилерія 513
Артилерія
7
Засоби ППО 87
Засоби ППО
8
РСЗВ 185
РСЗВ
9
БПЛА 377
БПЛА
10
Кораблі/катери 12
Кораблі/катери
11
Транспорт 1970
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
Історія героїні
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31365.4

Binance Coin (BNB)

315.13

Dogecoin (DOGE)

0.11

Litecoin (LTC)

80.85

Theta (THETA)

1.8

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
37,59
42,59
-
-
37,74
42,63
31,37
-
-
-
33,59
-
-
44,74
33,29
-
37,68
42,63
31,97
-
-
-
32,47
-
37,68
42,63
31,46
-
37,68
42,63
31,98
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,91 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.86

Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Поговори зі мною
Я допоможу відповісти на будь-яке питання
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти