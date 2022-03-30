Окупанти влаштували провокацію і спалили пункт пропуску на Сумщині — голова ОВА

Загарбники формують картинку для росЗМІ, нібито винні українці

Окупанти вирішили "помститися" українцям/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Сумській області російські окупанти влаштували провокацію. Загарбники спалили пункт пропуску.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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"Сьогодні (29 березня – Ред.) відбулася провокація в пункті пропуску Рижівка Сумської області. Там орки встановили свій БТР, самі ж його підірвали. І це була така заздалегідь спланована провокація, спрямована на формування картинки для російських ЗМІ щодо того, що українці знищили їхній БТР, хоч вони це зробили самостійно… І вони, начебто аби помститися українцям, вони спалили український прикордонний пункт пропуску на кордоні з орками", — повідомив Живицький.

Окупанти придумали новий фейк про українську поліцію

Російські окупанти запустили новий фейк про Україну. Вони заявили, нібито наші правоохоронці зрадили країну та почали співпрацювати з криміналітетом. Причому це говорять, за словами окупантів, українські мери.

"Орки запустили на своїх медіаресурсах, соцмережах та через своїх ботів хвилю брудної пропаганди. Нібито я та мери деяких інших міст заявили про те, що поліція самоусунулась і ми розпочали співпрацю з криміналітетом", – повідомив начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Вілкул наголосив, що це брехня. Зараз українська поліція працює героїчно та виконує всі свої функції. У Кривому Розі жорстко стежать за правопорядком, а злочинність у рази знизилася.

"За будь-яких кримінальних проявів будемо діяти за Законом воєнного часу", – додав голова Військової адміністрації.

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