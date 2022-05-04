Окупанти на Запоріжжі шиють форму ЗСУ та перевдягаються в неї

В області попереджають про можливі провокації з боку військових РФ

Військовий РФ (ліворуч) та український військовий. Фото: колаж "Сьогодні"

У місті Токмак, що в Запорізькій області окупанти розпочали масове пошиття та перевдягання своїх військовослужбовців у форму Збройних Сил України.

Про це попереджає пресслужба оперативного командування "Південь".

Реклама

"Відучора в місті Токмак, на Запоріжжі окупанти розпочали масовий пошив та переодягання своїх військовослужбовців у однострій Збройних сил України. Не виключено здійснення провокативних дій такими "рядженими" підрозділами з метою компрометування українських військових на окупованих територіях та нападами ДРГ на лінії зіткнення", – йдеться у повідомленні.

Тактика не нова

Як повідомляє ZN.UA, під час Другої світової війни, ближче до її завершення, в 1945 році війська СРСР робили численні напади на криївки Української Повстанської Армії. Тоді забирали амуніцію, продовольство. А форму вбитих повстанців використовували як психологічну зброю – "енкаведистів" переодягали і під таким прикриттям, зокрема і з метою дискредитації, тодішні окупанти ходили, вбиваючи людей чи забираючи в них необхідне для потреб фронту.

Читайте інші новини "Сьогодні":