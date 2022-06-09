Окупанти вийшли на новий рівень мародерства: що потягнули з Маріуполя

Загарбники продовжують мародерити по повній в Україні

Російські військові крадуть у мирного населення України. Фото: колаж "Сьогодні"

Окупанти з Маріуполя вивезли на територію так званої "ДНР" 12 тролейбусів європейського зразка, вцілілі дитячі майданчики та медичну техніку.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram, опублікувавши скріншот із доказами.

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"Здрастуйте, товариші! З Маріуполя вдалося перегнати 12 майже новеньких тролейбусів. Вони будуть перефарбовані та марковані символікою Росії. Тепер у "ДНР" люди кататимуться тролейбусами європейського зразка. Також завершується повне навантаження судна сталлю з того ж Маріуполя на відправку до Росії. Думаю, маріупольцям ані тролейбусів, ані сталі найближчим часом не буде потрібно", – пишуть окупанти.

Вони додали, що в "ДНР" також скоро з'являться нові дитячі майданчики, що вціліли, з Маріуполя.

"Також усі госпіталі "ДНР" модернізуються за рахунок сучасної медичної техніки з того ж таки Маріуполя", – підсумували окупанти у повідомленні.

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Крім того, як повідомляють російські ЗМІ, друге судно, завантажене листовим металом, прибуло з Маріуполя до Ростова-на-Дону.

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