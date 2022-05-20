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Окупанти взяли в полон сина військової ЗСУ: що вимагали за його життя

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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20 травня, 13:15
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Жінка відправила дитину в Чернігівську область, але село опинилося в окупації
Російські окупанти взяли в полон сина військової.
Російські окупанти взяли в полон сина військової. / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час окупації Чернігівської області росіяни захопили в полон сина української захисниці. Вони вимагали від військової дані про об'єкти ЗСУ в регіоні в обмін на звільнення дитини. Жінка звернулася за допомогою до українських спецслужб.

Про це повідомили у СБУ.

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Із початком повномасштабного вторгнення РФ мати хлопчика – військовослужбовець-контрактниця ЗСУ – задля безпеки відправила його до родичів в одне з сіл на Чернігівщині.

Та невдовзі село опинилося під тимчасовою окупацією, зв’язок із сином було втрачено.

Через декілька днів на телефон матері надійшов дзвінок з невідомого номера. Їй повідомили, що син у полоні. Окупанти висунули умову звільнення підлітка: в обмін на інформацію про розміщення низки військових об’єктів ЗСУ, які дислокуються на території регіону.

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Жінка звернулася за допомогою до СБУ.

Чи вдалося врятувати дитину

Для звільнення дитини СБУ провела спецоперацію у Чернігівській області, коли цей регіон був тимчасово окупований військами загарбників.

В результаті СБУ звільнила з полону сина військової.

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За цим фактом почалося слідство, матеріали якого будуть долучені до численних доказів порушення окупантами законів та звичаїв війни.

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