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Операцію ЗСУ у Сєвєродонецьку частково зірвано через "злив" – Маляр

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 червня, 15:09
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Виконання завдань має проходити таємно за умов непублічності
Ганна Маляр розповіла, що нашкодило українським захисникам у Сєвєродонецьку. Фото: колаж "Сьогодні"
Ганна Маляр розповіла, що нашкодило українським захисникам у Сєвєродонецьку. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України не змогли завершити спецоперацію у Сєвєродонецьку через повідомлення в Мережі. Так, українців закликали не розголошувати подробиці воєнних завдань.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, під час здійснення воєнних операцій паралельно організовують декілька завдань. Їхнє виконання має проходити таємно за умов непублічності. Тому повідомляти про успіхи чи невдачі на фронті можна лише після офіційних заяв Генштабу ЗСУ чи Міноборони.

"Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції – як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", – сказала Маляр.

Вона закликала всіх українців не розголошувати військових планів у соціальних мережах.

Головнокомандувач ЗСУ заборонив публікувати низку даних про війну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заборонив журналістам публікувати певну інформацію про українські війська та ведення війни з Росією. Також нормоване питання взаємодії з журналістами у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану.

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Наказ встановлює порядок допуску представників засобів масової інформації на військові об'єкти у районі ведення бойових дій на період дії воєнного стану. Зокрема, у документі визначено алгоритм дій командуючих видів, командирів військових частин та підрозділів ЗСУ під час роботи з представниками цивільних ЗМІ. Також визначено порядок акредитації журналістів національних та іноземних медіа, правила роботи представника засобу масової інформації у районі ведення бойових дій.

Що забороняється висвітлювати ЗМІ у воєнний час

Найменування елементів та підрозділів, а також їх розташування;

Кількість військових у частинах та підрозділах;

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Кількість озброєння та техніки, їхній стан та місце зберігання;

Умовні позначки об'єктів;

Будь-яку інформацію про:

  • операції, які проводять або планують
  • систему охорони та оборони військових частин
  • наявний захист військового такий як: озброєння та техніка (крім видимих або очевидно виражених)
  • порядок залучення сил (військових) та засобів (озброєння)
  • збір розвідувальних даних
  • переміщення та розгортання військ (найменування, кількість, маршрути)
  • військові частини та їхню тактику, методи дій
  • унікальні операції та спосіб їх виконання
  • ефективність радіоелектронної боротьби противника
  • відкладені або скасовані операції
  • зниклий або збитий літак, корабель та операції з пошуку і порятунку
  • плани щодо безпеки наших військ (дезінформація, маскування, протидія)
  • інформаційно-психологічні операції, які проводять або планують
  • пропаганду або виправдання широкомасштабної збройної агресії Росії проти України.

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