Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі ⚽ Україна перемогла Шотландію 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Зброя для України запобігатиме загрозі Заходу: головні заяви влади за 2 червня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 червня, 12:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Велика Британія та США передадуть Україні далекобійні ракетні системи
Зброя для України сьогодні може не лише допомогти звільнити всі наші території, а й запобігти загрозам Заходу. Фото: колаж "Сьогодні"
Зброя для України сьогодні може не лише допомогти звільнити всі наші території, а й запобігти загрозам Заходу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 99-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують наступати на Донбасі й зазнають втрат, тим часом Україна чекає далекобійні ракетні системи, які їй передадуть США та Велика Британія.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 2 червня.

Реклама

Президент Володимир Зеленський звернувся до громадян вночі проти на 2 червня і заявив, що Росія демонструє Україні та Європі повну зневагу до людей та цілих народів.

"Російська держава настільки зневажає своїх громадян, що вони і не розуміють, у чому взагалі цінність життя людини. Російські солдати вбивають і гинуть самі так, ніби вони не люди, а просто пилюка. Пил під ногами господарів Росії. Принципи нашого життя зовсім інші . Кожна людина має значення. Ось це – головне, що відрізняє нас від окупантів", – сказав Зеленський.

Він також зазначив, що за 98 днів вторгнення Росії внаслідок ударів окупантів постраждали 689 дітей.

"І це тільки ті, про кого ми знаємо. У нас поки що немає всієї інформації з території, яка зараз залишається окупованою. Але з того, що відомо сьогодні, – 446 дітей поранено, 243 дитини загинули. Ще 139 зникли безвісти", – сказав президент.

Зеленський додав, що близько 12 мільйонів українців були змушені залишити свої домівки через війну. Понад 5 мільйонів виїхали за кордон. Росія провадить послідовну політику депортації громадян України. Силою вивозить і дорослих, і дітей. Загалом, за словами Зеленського, наразі вивезено понад 200 тисяч українських дітей.

Реклама

"Російська держава розпорошує цих людей на своїй території, поселяє наших громадян, зокрема, у віддалених регіонах. Мета цієї злочинної політики – не просто вкрасти людей, а зробити так, щоб депортовані забули про Україну і не могли повернутися", – пояснив Зеленський.

Україна отримає далекобійні ракетні системи

Велика Британія та США передадуть Україні далекобійні ракетні системи. Про це повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Ми наполегливо пояснюємо нашим союзникам, чому зброя для України сьогодні може не тільки допомогти звільнити всі наші території, але й запобігти багатьом загрозам для Заходу. І це дає результат. Далекобійні ракетні системи M270, які Україна отримає від Британії, разом з американськими HIMARS суттєво посилять наші ЗСУ", – написав Єрмак.

Реклама

Армія РФ має вивести свої сили з акваторії Чорного та Азовського морів

Російська армія має вивести свої сили з акваторії Чорного та Азовського морів для забезпечення безперешкодного проходження вантажних суден. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко у Facebook.

Раніше глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що росіяни пропустять судна з українським зерном, якщо Україна розмінує порти. Олег Ніколенко зазначив, що саме Росія тримає в облозі українські морські порти і замінувала частину морської акваторії. Крім того, ворожа армія постійно намагається прорвати оборону Одеси з боку моря.

"Близько 22 мільйонів тонн зерна застрягли в портах і не можуть потрапити до кінцевих споживачів насамперед в Африці та Азії. Альтернативні наземні маршрути повністю не вирішать проблеми, оскільки мають низьку пропускну спроможність. Крім того, Росія краде українське зерно на окупованих територіях, щоб незаконно його продати в треті країни. Росія має відвести свої сили в морській акваторії навколо України і надати гарантії про ненапад на порти та комерційні конвої", – зазначив Ніколенко.

Російські окупанти продовжують атакувати

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території України. Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

"На Слов'янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Довгеньке, Курулька, Вернопілля та Долина. На донецькому напрямку противник продовжує вогневе враження позицій наших військ вздовж усієї лінії зіткнення з мінометів, ствольної та реактивної артилерії", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на Лиманському напрямку окупанти вели бойові дії у напрямку Райгородка, зазнали втрат і відійшли. На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії у Сєвєродонецьку. За підтримки мінометного вогню проводив штурм у напрямку населених пунктів Боброве та Устинівка, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог веде штурмові дії в населеному пункті Комишуваха, щоб взяти під контроль місто, має частковий успіх, бої продовжуються. Крім цього, був штурм у напрямках населених пунктів Нагірне та Білогорівка, внаслідок завданого нашими підрозділами вогневого враження противник відійшов.

Ворог обстрілював українські війська з артилерії та мінометів у районах населених пунктів Піски, Авдіївка, Успенівка, Вугледар, Новосілка та Оріхів. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжує інженерне обладнання зайнятих рубежів та поповнює запаси. Завдав ударів по Шевченковому, Трудолюбівці, Лучі, Степовій Долині та Широкому. Завдав авіаційних ударів вертольотами Мі-24 в районах Новогригорівки та Олександрівки.

Втрати російських окупантів становлять 30 850 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 30 850 солдатів і 1363 танки. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 02.06 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 30850 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1363 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин – 3354 (+11) од.;
  • артилерійських систем – 661 (+2) од.;
  • РСЗВ ‒ 207 (+0) од.;
  • засобів ППО – 95 (+1) од.;
  • літаків – 210 (+2) од.;
  • гелікоптерів – 175 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2);
  • крилатих ракет – 120 (+0) од.;
  • кораблів / катерів ‒ 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2325 (+35) од.;
  • спеціальної техніки – 51 (+2) од.

Нагадаємо, у Міноборони Британії заявили, що російські війська взяли під контроль більшу частину Сєвєродонецька Луганської області. Але основна дорога, що веде до Сєвєродонецького котла, ймовірно, залишається під контролем України.

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Деталі
💵 допомога під час війни
Ще більше пільг
Доля героїв "Азовсталі"
Деталі евакуації
Хроніка обстрілів
Деталі
💙💛 Українці за кордоном
Як вижити?
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
❤️ "Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:30 2 червня
1
Особовий склад 30850
Особовий склад
2
Літаки 210
Літаки
3
Гелікоптери 175
Гелікоптери
4
ББМ 3354
ББМ
5
Танки 1363
Танки
6
Артилерія 661
Артилерія
7
Засоби ППО 95
Засоби ППО
8
РСЗВ 207
РСЗВ
9
БПЛА 521
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2325
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Володимир Федорович – пенсіонер із Чернігова, а ще він – мисливець. Коли прийшли окупанти, він ховав у підвалі сусідів, а сам "виходив на полювання" - стріляв по вертольотах та літаках ворога з рушниці. І одного разу після його пострілів російський бомбардувальник впав…
Історія і відео пенсіонера-снайпера
Переможці Ліги чемпіонів
ТОП-5 кращих команд
1
Реал Реал
14
2
Мілан Мілан
7
3
Баварія Баварія
6
4
Ліверпуль Ліверпуль
6
5
Барселона Барселона
5
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.32

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Грошове питання
Що буде із комуналкою з 1 червня?
Дізнатися
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29936.06

Binance Coin (BNB)

303.47

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

63.27

Theta (THETA)

1.2

Love is... 💙💛
За що ми любимо Львів
Львівський сирник

Львівський сирник

П’яна вишня

П’яна вишня

Jazz Fest

Jazz Fest

Оперний театр

Оперний театр

Палац Потоцьких

Палац Потоцьких

Вiдвiдати мiсто!
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
40,97
52,00
51,00
57,00
41,00
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
50,99
54,99
42,09
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
50,99
56,99
41,38
-
50,00
55,00
39,95
Hot News
Готовий усиновити дитину!
Даніель Салем

"Я вирішив, що хочу удочерити одну з дівчаток, яка втратила батьків"

Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Морган Фрімен, 85 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
1 червня Хайді Клум, 49 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
4 червня Анджеліна Джолі, 47 років
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Марк Уолберг, 51 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
5 червня Барбара Брильська, 81 рік
1 /2
Генератор тостів
Був би привiд!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Мust Have червня
Рожева панама
Де придбати?
Опитування
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн
Instagram тижня
Акаунт, де в деталях ми впiзнаємо Україну
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на вишиванку
Кожен повинен мати в гардеробі
У червоних відтінках

У червоних відтінках

У національному стилі

У національному стилі

У чорних відтінках

У чорних відтінках

Де придбати?

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти