Залишилось зовсім небагато. ЗСУ впевнено рухаються у бік Мелітополя та Херсона

Іван Федоров сподівається, що нашим захисникам вистачить сил для того, щоб деокупувати захоплені території

Іван Федоров розповів про успіхи українських захисників. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що з'явилася офіційна інформація про те, що протягом останніх 2,5 тижня від лінії фронту до лінії Запоріжжя у бік Мелітополя ЗСУ просунулися більш ніж на 10 км. Така сама ситуація у напрямку Херсона.

Про це Федоров розповів у національному телемарафоні.

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"Є офіційна інформація про те, що за останні 2,5 тижня від лінії фронту до лінії Запоріжжя у бік Мелітополя ЗСУ просунулися більш ніж на 10 км. І така сама ситуація у наших ЗСУ, які просуваються у бік Херсона", – сказав він.

За словами мера, він сподівається, що ЗСУ вистачить сил для того, щоб деокупувати як Херсон, так і Мелітополь та інші захоплені міста.

Крім того, Федоров розповів, що у Мелітополі є район авіамістечко, на території якого помітили сирійців, які одягнені у російську форму та служать там. За його словами, це бачать на власні очі місцеві жителі. Окупанти багато п'ють, потворно поводять себе і люди ховаються, бо бояться їх.

"Російські військовослужбовці по-різному поводять себе з місцевим населенням. Але ми знаємо, що вони вживають багато алкоголю, досить непристойно поводяться в пообідній час. Тому люди намагаються від них ховатися. Вони майже не виходять зі своїх квартир, коли бачать російського військового", – додав міський голова.

ЗСУ за 15-18 км від Херсона – Арестович

Збройні сили України перебувають за 15-18 кілометрів від Херсона. Однак це не означає, що наші захисники звільнять місто вже найближчим часом. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".

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Арестович зазначив, що наші військові вже дуже близько до Чорнобаївки і до Херсона, проте активних дій там зараз немає.

"Там пауза, адже сторони почали дуже швидко видихатися. Зараз два-три дні понаступали і пауза. Замучені і ті, й інші", — каже радник ОП.

За словами Арестовича, наразі на Херсонському напрямку пауза, проте "проактивна – на нашу користь". Він підтвердив, що ЗСУ вже за 15-18 кілометрів від Херсона, а саме місто наші захисники розглядають у біноклі і приціли.

"Проте потрібно розуміти, що радіти завчасно також не треба. Бо війна – це така справа, що 18 кілометрів можна пів року йти. Тож подивимося", – сказав Арестович.

Також він додав, що на сході наступають росіяни, а на півдні – ЗСУ.

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Раніше ми розповідали, що у Мелітополі місцеві колаборанти, які дорвалися до влади, заявили про необхідність запровадження страти. В ефірі пропагандистського російського ТБ це було подано як ініціативу мешканців.