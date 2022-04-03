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Від Будапешта не побачили жодних зусиль, щоб зупинити війну – Зеленський

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3 квітня, 02:28
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Глава української держави звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана
Зеленський дорікнув прем'єру Угорщини у відсутності допомоги. Колаж "Сьогодні"
Зеленський дорікнув прем'єру Угорщини у відсутності допомоги. Колаж "Сьогодні"

Україна не просила у офіційного Будапешта чогось особливого. Угорщина не надала життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не продемонструвала морального лідерства.

Про це заявив у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

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Деталі

Президент України звернувся до прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

"Вся Європа бажає миру. Вся Європа не хоче, щоб поле бою було перенесено з Маріуполя до Будапешта або з Харкова до Кракова, або з Чернігова до Вільнюса. Вся Європа намагається зупинити війну, повернути світ. Чому тоді офіційний Будапешт протиставляють всій Європі, всім цивілізованим країнам? Заради чого?", – сказав глава держави.

Зеленський також наголосив, що звик називати війну війною, а не "спеціальною операцією". За його словами, це називається чесність, якої не вистачає пан Орбан. Можливо, він втратив її десь у контактах із Москвою.

Складні стосунки з Угорщиною

  • На початку лютого стало відомо, що саме Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру кібероборони НАТО , що могло б суттєво допомогти ЗС України у війні з Росією
  • На початку року глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна погодиться на вступ України в НАТО після виконання деяких умов, одна з яких – вирішення проблеми із правами національних меншин.
  • 14 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив , що вторгнення Росії в Україну може призвести до хвилі із сотень тисяч українських біженців, які хлинуть у країну, і тому необхідно не допустити військових дій.
  • Відносини між Україною та Угорщиною погіршилися після ухвалення Верховною Радою закону про освіту у вересні 2017 року. Угорщина вважає, що закон порушує право етнічних угорців здобувати освіту своєю рідною мовою.
  • Весною 2014 року, у розпал війни на Донбасі, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав автономії для угорців Закарпаття.

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Старший лейтенант Хоменко Андрій - командир десантно-штурмового взводу 80-ї бригади. Під час одного бою зумів знищив 5 одиниць БМП-3 і танк. Здійснив ефективну евакуацію особового складу різних підрозділів бригади, врятувавши сотні життів. Загинув під час знищення ворожого десанту на Миколаївщині. Герой України. Посмертно.

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Варвара Хлевицька - 7-річна школярка з Кропивницького. Щоб допомогти українським військовим, розбила власну скарбничку (збирала на телефон) - виявилось, мало. І Варя пішла продавати тюльпани, поставивши поруч табличку: "Купи квітку, а я куплю бронік". За кілька годин вторгувала 4 тисячі гривень, додала свої, і особисто подарувала воїнам бронежилет.
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