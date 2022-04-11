Від швидкості прийняття рішень Заходу щодо зброї залежить наша перемога – Єрмак

Україні потрібне тяжке озброєння, щоб дати остаточну відсіч російським окупантам, які вторглися на нашу територію

Єрмак розповів, що Україна потребує допомоги США щодо зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна 47 день тримає оборону від російських окупантів, наші військові доблесно борються за всі території, але їм необхідно додаткове озброєння . Про у своєму Telegram-каналі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, битва за Донецьку та Луганську області – це той ключовий момент війни, який змінить багато для всіх і в цій битві вкрай необхідно якнайшвидше отримати додаткове озброєння.

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"Для України – це можливість позбавити Росію здатності продовжувати агресію, розбивши їхню армію. І змінити безповоротно перебіг бойових дій. Для Кремля цей бій – єдиний шанс на подальше існування міфу про силу військової машини. А для деяких відверто відсталих політичних еліт є можливість продовжити своє існування. Для Заходу – це також важлива битва, бо від швидкості прийняття рішень щодо зброї залежить наша перемога. І саме ця швидкість стане маркером ефективності демократичної системи у боротьбі з автократією", – розповів він.

Україна потребує артилерії, потрібні танки, військові літаки, крім того, потрібне все можливе озброєння, яке допоможе закрити українське небо.

Зброя для України