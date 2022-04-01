Відмовилися викладати російською: в Мелітополі військові РФ викрали директорів трьох шкіл

В тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання українською мовою.
Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.
Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.
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Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Внаслідок чого самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.
"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", – повідомила Денісова.
Військові РФ викрадають мерів
Російські окупанти викрали та вбили кількох мерів українських міст. Про це заявив президент України Володимир Зеленський
"Викрадають мерів наших міст. Декого з них вбили. Деяких з них ми не можемо знайти. Деяких з них ми вже знайшли, і вони мертві. І деякі з них були замінені. Ці операції проводять ті самі люди (які викрадали українців під час окупації Донбасу – Ред.)", – сказав Зеленський.
Раніше ми писали:
- У Мелітополі групою окупантів було викрадено мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом.
- У Запорізькій області російські війська викрали мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва.