Відмовилися викладати російською: в Мелітополі військові РФ викрали директорів трьох шкіл

Трьох жінок окупанти вивезли у невідомому напрямку

В Мелітополі викрали українських вчителів. / Фото: Колаж: Сьогодні

В тимчасово окупованому Мелітополі викрали директорів трьох шкіл після того, як вони відмовилися починати навчання українською мовою.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денисова в Telegram.

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Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином вони намагалися примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит.

Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Внаслідок чого самопроголошений мер Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста.

"Напередодні ввечері окупанти прийшли додому до трьох директорів – Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай і вивезли їх у невідомому напрямку", – повідомила Денісова.

Військові РФ викрадають мерів

Російські окупанти викрали та вбили кількох мерів українських міст. Про це заявив президент України Володимир Зеленський

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"Викрадають мерів наших міст. Декого з них вбили. Деяких з них ми не можемо знайти. Деяких з них ми вже знайшли, і вони мертві. І деякі з них були замінені. Ці операції проводять ті самі люди (які викрадали українців під час окупації Донбасу – Ред.)", – сказав Зеленський.

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