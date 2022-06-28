"Відморожені терористи!" Зеленський пояснив, як світ повинен зупинити росіян

Президент відреагував на ракетний обстріл ТРЦ в Кременчуці

Зеленський закликав визнати Росію державою - спонсором тероризму. / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський вимагає від світу визнати Росію державою – спонсором тероризму. Така заява прозвучала після масових ракетних обстрілів по всій Україні та влучання у ТРЦ в Кременчуці. Президент переконаний, що росіяни – "відморожені терористи", а влучання не були випадкові.

Про це Зеленський написав у Telegram.

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За його словами, після подібних звірств Росія не має існувати як держава.

"Бити ракетами по цивільних об'єктах можуть лише абсолютно відморожені терористи, яким не має бути місця на землі. І це не помилкові влучання ракет у дитсадки, школи, ТРЦ, житлові будинки – це прораховані удари окупантів. Росія має бути визнана державою – спонсором тероризму. Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор", – наголосив президент України.

Ракетний удар по Кременчуку

У понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.

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Згодом мер повідомив, що ракетний удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має стосунку до воєнних дій. Є загиблі та поранені. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".

Кількість жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, через атаку є 59 потерпілих. 25 людей госпіталізували, з них одна особа померла в лікарні.

Станом на ранок 28 червня пошуково-рятувальні роботи тривають, розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.

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Раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що більшість знайдених тіл ще не впізнані, оскільки сильно обгоріли. За його словами, рятувальники намагатимуться розібрати завали до завтрашнього ранку, тоді буде відома остаточна кількість загиблих.

Сайт "Сьогодні" повідомляв, що страшний обстріл ТЦ у Кременчуці можуть розслідувати в Гаазі.