Відповідь Зеленського Байдену та справжня мета "денацифікації": головні заяви влади 11 червня

Володимир Зеленський попередив, що наслідки війни в Україні торкнуться не лише Європи, а й усього світу

У Зеленського прокоментували заяву Байдена про початок війни з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли українцям призивного віку дозволять виїжджати за кордон. В Офісі президента прокоментували гучну заяву президента США Джо Байдена про війну в Україні. Генштаб ЗСУ назвав напрямки, на яких окупанти зосередили головні удари.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади 11 червня.

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Зеленський відповів на петицію про виїзд чоловіків за кордон

Президент Володимир Зеленський дав офіційну відповідь на петицію про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призивного віку.

"Згідно зі статтею 17 Конституції України захист суверенітету та територіальної цілісності держави – справа всього Українського народу", – сказав він.

Президент зазначив, що згідно з Конституцією право громадян вільно залишати територію України може обмежуватися в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Обмеження, передбачені указом від 24 лютого про запровадження воєнного стану в Україні, планується скасувати після завершення дії воєнного стану.

Зеленський заявив, що війна небезпечна не лише для Європи

Президент України зазначив, що Росія може зруйнувати усі досягнення людства у галузі міжнародного права за останні кілька сотень років.

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"Війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу. Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі досягнення історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка у нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у ХІХ столітті або навіть раніше. Коли було неможливо все те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток та добробут", – зазначив Зеленський.

У президента відповіли Байдену

Президент США Джо Байден заявив, що український лідер Володимир Зеленський "не хотів чути" попереджень про майбутнє повномасштабне вторгнення Росії. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров прокоментував ці слова.

"Фраза "не хотів чути", мабуть, вимагає уточнення. Якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", – зауважив Никифоров.

Подоляк порадив "забути про денацифікацію"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "денацифікація України" ніколи не була реальною метою війни, розпочатої Кремлем.

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"Забудьте про "денацифікацію". Реальні цілі у цій війні: захоплення територій, знищення промислового потенціалу та інфраструктури, крадіжка продовольства та металу, масові вбивства та міграційна криза", – зазначив він.

У Генштабі ЗСУ назвали головні "гарячі точки" в Україні

Російські війська на Донбасі зосередили основні зусилля на наступі на Слов'янськ. Також окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька та готують напад на Сіверськ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов'янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

Втрати окупантів на 11 червня

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії РФ з початку війни становлять: