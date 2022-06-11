Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Відповідь Зеленського Байдену та справжня мета "денацифікації": головні заяви влади 11 червня

Павло Заяць Павло Заяць
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 червня, 15:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Володимир Зеленський попередив, що наслідки війни в Україні торкнуться не лише Європи, а й усього світу
У Зеленського прокоментували заяву Байдена про початок війни з Росією
У Зеленського прокоментували заяву Байдена про початок війни з Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський розповів, коли українцям призивного віку дозволять виїжджати за кордон. В Офісі президента прокоментували гучну заяву президента США Джо Байдена про війну в Україні. Генштаб ЗСУ назвав напрямки, на яких окупанти зосередили головні удари.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади 11 червня.

Реклама

Зеленський відповів на петицію про виїзд чоловіків за кордон

Президент Володимир Зеленський дав офіційну відповідь на петицію про скасування заборони на виїзд за кордон чоловікам призивного віку.

"Згідно зі статтею 17 Конституції України захист суверенітету та територіальної цілісності держави – справа всього Українського народу", – сказав він.

Президент зазначив, що згідно з Конституцією право громадян вільно залишати територію України може обмежуватися в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Обмеження, передбачені указом від 24 лютого про запровадження воєнного стану в Україні, планується скасувати після завершення дії воєнного стану.

Зеленський заявив, що війна небезпечна не лише для Європи

Президент України зазначив, що Росія може зруйнувати усі досягнення людства у галузі міжнародного права за останні кілька сотень років.

Реклама

"Війна Росії проти України – це далеко не тільки про Європу. Це про глобально важливі речі. Російське керівництво хоче відкинути всі досягнення історичного розвитку людства, зокрема систему міжнародного права, яка у нас є сьогодні, і повернутися до життя, як у ХІХ столітті або навіть раніше. Коли було неможливо все те, що дало мільярдам людей шанс на гармонійний розвиток та добробут", – зазначив Зеленський.

У президента відповіли Байдену

Президент США Джо Байден заявив, що український лідер Володимир Зеленський "не хотів чути" попереджень про майбутнє повномасштабне вторгнення Росії. Прессекретар Зеленського Сергій Никифоров прокоментував ці слова.

"Фраза "не хотів чути", мабуть, вимагає уточнення. Якщо пам'ятаєте, президент України закликав партнерів запровадити пакет превентивних санкцій, щоб спонукати Росію до відведення військ та деескалації ситуації. І тут уже можна сказати, що наші партнери "не хотіли нас чути", – зауважив Никифоров.

Подоляк порадив "забути про денацифікацію"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що "денацифікація України" ніколи не була реальною метою війни, розпочатої Кремлем.

Реклама

"Забудьте про "денацифікацію". Реальні цілі у цій війні: захоплення територій, знищення промислового потенціалу та інфраструктури, крадіжка продовольства та металу, масові вбивства та міграційна криза", – зазначив він.

У Генштабі ЗСУ назвали головні "гарячі точки" в Україні

Російські війська на Донбасі зосередили основні зусилля на наступі на Слов'янськ. Також окупанти продовжують штурм Сєвєродонецька та готують напад на Сіверськ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку ворог проводить перегрупування військ та поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів з метою підготовки наступу на Слов'янськ та Сіверськ.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде наступ у напрямку Новотошківське – Оріхове. Має частковий успіх, закріплюється на північній околиці населеного пункту Оріхове. Продовжує вести штурмові дії у місті Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку окупанти проводять перегрупування з метою ведення наступу на Миколаївку та Комишуваху.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активно застосовує авіацію та артилерію для сковування наших військ та перешкоджання перекиданню резервів на інші напрямки.

Втрати окупантів на 11 червня

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії РФ з початку війни становлять:

  • особового складу – близько 32 050 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1419 (+10) од.,
  • бойових броньованих машин ‒ 3466 (+16) од.,
  • артилерійських систем – 712 (+0) од.,
  • РСЗВ – 222 (+0) од.,
  • засобів ППО – 97 (+0) од.,
  • літаків – 212 (+0) од.,
  • вертольотів – 178 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 579 (+7) од.,
  • крилатих ракет – 125 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 13 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 448 (+10) од.,
  • спеціальної техніки – 54 (+0).

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:30 11 червня
1
Особовий склад 32050
Особовий склад
2
Танки 1419
Танки
3
ББМ 3466
ББМ
4
Артилерія 712
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 222
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 579
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2448
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Підірвав себе, але не здався… Ігор Дашко - підполковник Державної прикордонної служби України. За місяць до російського вторгнення перевівся з західного кордону до Маріуполя. Підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася загарбникам. Останніми його словами в радіоефірі були: «Слава Україні!» 18 червня йому б виповнилося 45 років. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде з нашими зарплатами?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.39

TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28742.14

Binance Coin (BNB)

276.89

Dogecoin (DOGE)

0.07

Litecoin (LTC)

54.78

Theta (THETA)

1.29

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Love is... 💙💛
За що ми любимо Київ
Андріївський узвіз

Андріївський узвіз

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Музей Ханенків

Музей Ханенків

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Київський торт

Київський торт

Вiдвiдати мiсто
Хейтометр
Наскільки % ти ненавидиш "російський мир"
Запускаємо
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Ліам Нісон, 6 червня — 70 років
Ліам Нісон, 6 червня — 70 років
Аліна Гросу, 8 червня — 27 років
Аліна Гросу, 8 червня — 27 років
Джонні Депп, 9 червня — 59 років
Джонні Депп, 9 червня — 59 років
Наталі Портман, 9 червня — 41 рік
Наталі Портман, 9 червня — 41 рік
Пітер Дінклейдж, 11 червня — 53 роки
Пітер Дінклейдж, 11 червня — 53 роки
1 /2
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти