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Відведення російських військ від Києва та битва за Маріуполь: ситуація в Україні 1 квітня

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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1 квітня, 12:14
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Президент Зеленський упевнений, що українці вже мають думати про повоєнне майбутнє
Російські війська відходять від Києва, тим часом ситуація у Маріуполі – складна. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські війська відходять від Києва, тим часом ситуація у Маріуполі – складна. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні 37-й день війни із Росією. У ніч на 1 квітня президент країни Володимир Зеленський звернувся до громадян, зазначивши, що російські окупанти планували захопити Україну за 3-5 днів, але "ми стоїмо у боротимемося далі".

Сайт "Сьогодні" зібрав головні ранкові події 1 квітня.

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Зеленський закликав виявляти стриманість та думати про майбутнє України

Президент Володимир Зеленський заявив у відеозверненні, що, незважаючи на те, що війна ще не закінчилася, українці повинні думати про те, якою Україна буде після війни.

"Загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому домі. З різних боків – із землі, з неба з моря. Лезуть, летять, пливуть... Але наші землі поступово звільняються, але ми повинні усвідомлювати, що для російських військових це частина тактики. Ми знаємо, що вони планують, вони забираються з тих напрямків, де ми їх б'ємо, щоб зосередитися на інших, дуже важливих, на тих, де нам буде дуже складно, тому дуже важливо виявляти стриманість, попереду ще будуть битви. там не було, ми всі повинні думати про майбутнє. Про те, якою буде Україна після цієї війни. Як ми з вами житимемо. Адже це і є війна за наше майбутнє. Це війна за наше життя", – сказав президент.

Австралія надішле Україні бронетранспортери

Після виступи з відеозв'язку президента України Володимира Зеленського 31 березня перед парламентаріями Австралії уряд країни вирішив відправити в нашу країну бронетранспортери власного виробництва. Про це 1 квітня заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, повідомляє CNN.

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"Ми не просто посилаємо наші молитви, ми посилаємо нашу зброю, ми посилаємо наші боєприпаси, ми посилаємо нашу гуманітарну допомогу, ми посилаємо все це і бронежилети. Також ми збираємося відправити наші бронетранспортери Bushmaster. І ми відправимо їх туди на наших літаках C-1", – заявив глава уряду.

Австралія допоможе Україні військовою технікою
Австралія допоможе Україні військовою технікою / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія продовжує відводити війська від Києва у бік Білорусі

Російські війська продовжують часткове відведення підрозділів з півночі Київської області у бік кордону з Білоруссю. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні 1 квітня.


"Фіксується рух змішаних колон техніки різної кількості. У складі колон також цивільні транспортні засоби (вантажівки, автобуси, мікроавтобуси, легкові автомобілі), які були викрадені російськими загарбниками під час тимчасового зайняття територій. Крім того, противник здійснює вивіз майна, яке було награбовано", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що на Донецькому та Луганському напрямках ЗСУ за добу відбили 7 ворожих атак та знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобіля та дві артилерійські системи. Також збитий БПЛА типу Орлан-10.

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Окупанти залишили Броварський район Київської області

Російські війська повністю вийшли з Броварського району, що межує з Києвом та Чернігівською областю. Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко в ефірі новинного військового телемарафону #UA разом.

"Щодо Броварського району, справді російські окупанти залишили весь Броварський район. На сьогоднішній день здійснюватиметься певна зачистка Збройними силами України від окупантів, від ворожої техніки, можливо замінованих місць", – сказав Сапожко.

Водночас він зазначив, що багато людей вже повернулося до міста.

"Все нормально, місто і жило своїм життям, городяни жили своїм життям, готувалися до певної оборони, ми і сьогодні готові до оборони. Дуже багато людей повернулося до міста і сьогодні ми бачимо початок роботи малого та середнього бізнесу, відкриваються підприємства, відкриваються магазини, відкриваються павільйони... Якби було небезпечно, ми б попереджали своїх городян. А оскільки ми мали надійний захист Збройними силами України, ми завжди говорили про те, що у нас все спокійно", – сказав Сапожко.

Російські війська повністю вийшли із Броварського району. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські війська повністю вийшли із Броварського району. Фото: колаж "Сьогодні"

Маріуполь залишається закритим для в'їзду та небезпечним для виїзду

Маріуполь залишається закритим для в'їзду та небезпечним для виїзду особистим транспортом. Про це 1 квітня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Місто залишається закритим для в'їзду і дуже небезпечним до виїзду власним транспортом. До того ж окупанти з учора категорично не пропускають жодних гуманітарних вантажів, навіть у малих обсягах, до міста. Досі залишаються незрозумілими причини таких дій, але наші прогнози залишаються Ми не бачимо реального бажання росіян та їхніх сателітів щодо надання можливості маріупольцям евакуюватися на контрольовану Україною територією", – зазначив Андрющенко.

За його словами, зараз люди, які раніше виїхали з Маріуполя, сідають до евакуаційних автобусів з Бердянська до Запоріжжя. Попередньо колона завантажена на 50%. Андрющенко наголосив, що основна проблема знову полягає в тому, що окупанти не пропускають автобуси до Бердянська. Він додав, що вранці маріупольці "майже мирним штурмом" подолали опір росіян щодо пропуску людей з Бердянська. Для зворотного руху із Запоріжжя до Бердянська також сформована колона, яка вже збирається вирушити до Бердянська.

Місцеві жителі потребують захисту / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Місцеві жителі потребують захисту / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 31 березня російські окупанти не пропустили до Бердянська автобуси, які мали вивезти з Маріуполя мирних жителів. Ні в Бердянську, ні в Маріуполі, ні в селище на околиці Приморського міста.

Також сайт "Сьогодні" повідомляв, що у випадку, якщо впаде Маріуполь, у полоні в окупантів опиняться 100 тисяч мирних жителів.

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Ігор Сухих – ветеран АТО, доброволець тероборони; майстер спорту міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства та рукопашного бою – чемпіон Європи та світу. З перших днів вторгнення пішов захищати рідний Ірпінь. Ризикуючи життям, врятував понад 20 земляків, загинув у нерівному бою неподалік свого будинку.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Полковник Баранюк Володимир - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка зараз захищає Маріуполь. Організував кругову оборону міста-героя. Завдяки професійності офіцера українські підрозділи не допустили прориву бойових порядків. За особисту мужність і ефективні дії з відбиття атак ворога отримав звання Герой України.
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