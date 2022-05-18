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Парад марнославства: нардеп Кіра Рудик оскандалилася, видавши себе за переговорника з евакуації захисників Маріуполя

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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18 травня, 12:33
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Стаття The New York Times із коментарем депутата Ради викликала здивування та обурення українців
В Офісі президента заявили, що Кіра Рудик не має відношення до переговорного процесу. Фото: колаж "Сьогодні"
В Офісі президента заявили, що Кіра Рудик не має відношення до переговорного процесу. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні спалахнув скандал через коментар голови партії "Голос" Кіри Рудик для американської газети The New York Times, в якому було зазначено, що нардеп є членом групи переговорників щодо евакуації захисників Маріуполя з території заводу "Азовсталь". Ця інформація викликала подив українців, а незабаром її спростували в Офісі президента.

Що сказала Рудік американським журналістам

"Ми хочемо доставити їх до третьої країни, наприклад, до Туреччини. Росія зараз проти. Але що ще ми можемо зробити в такій ситуації? Нам доведеться продовжити ці переговори", – заявила голова партії "Голос".

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Вона також додала, що не впевнена, чи достатньо в Україні бранців для обміну з Росією.

"Невідомо, скільки російських військовополонених нині перебуває під вартою в Україні. Україна отримала гарантії від таких організацій, як Червоний Хрест та ООН, що з евакуйованими солдатами все буде добре. Як зазначається, "це була єдина причина, через яку ми погодилися на це тому, що солдати були готові йти до кінця", – сказала вона.

Судячи з фраз, що прозвучали: "Нам доведеться продовжити ці переговори", "ми погодилися на це", можна справді подумати, що Рудик є членом групи переговорників. До того ж видання так і написало: "Про це заявила Кіра Рудік, член парламенту та лідер партії "Голос", яка бере участь у переговорах з приводу "Азовсталі".

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Соцмережі обурюються

Після публікації інтерв'ю, українські соцмережі буквально вибухнули здивованими та обуреними коментарями.

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Спроба виправдання

Сама Кіра Рудик спробувала виправдатися, зазначивши, що вона справді не має відношення до переговорів щодо "Азовсталі" і заявивши, що у газетній статті про це не було жодного слова.

"Після багатьох запитів ЗМІ повідомляю, що я не беру участі у перемовинах щодо евакуації заручників з "Азовсталі".
Більше того, у статті Нью-Йорк таймс про це немає ні слова. Зараз дуже чутливий час і критичний момент для складної операції зі звільнення наших людей. Прошу всіх максимально обережно поводитися з інформацією", – написала нардеп на своїй сторінці у Facebook.

Після цієї заяви на депутата обрушилася друга хвиля хейту. Як спростування її слів, користувачі мережі показали скріншоти цитат із статті The New York Times, в якому стверджувалося, що Рудік є переговорником.

"Парад марнославства у модному PR-прикиді"

В Офісі президента також спростували інформацію про участь Рудіка у переговорах.

"Депутата Рудік у переговорному процесі… ні. І ніколи не було. Взагалі", – заявив у своєму Telegram-каналі радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Радник голови Офісу Зеленського здивувався, що подібна інформація з'явилася на сторінках провідних видань та пояснила це навмисною брехнею нардепа.

"Ми відкриті, навіть занадто, і все можна перевірити в кількох джерелах. Але мені цілком зрозуміла природа подібної "інформації". Адже без утаємниченого натяку від самого депутата під час найкрутіших "переговорів" у столичних барах з іноземним журналістом такі казуси не трапляються. Тобто людина відверто прибрехала, видаючи себе як мінімум за місцевого Бонда, який бере участь у всіх ключових подіях. Зрозуміло, разом зі своїм фетиш-автоматом. Інше питання – навіщо взагалі це робити? Хочеться хайпанути на гучній темі "Азовсталі"? Хочеться заробити політичних балів та додати собі ваги? Невже немає розуміння, що будь-які подібні заяви лише шкодять крихкому процесу в такий відповідальний момент? Точно немає розуміння. Але є нестерпне бажання десь втиснути себе в модному pr-прикиді", – написав він.

За словами Подоляка, від початку війни відбувається "парад марнославства" з боку певних політиків.

"Хтось створює окремі селфі-батальйони з автоматами. Хтось ревниво приписує собі будь-яку допомогу, брендуючи партійним лого пакети з гуманітаркою. Хтось знімає три коробки з консервами з десяти ракурсів на професійні фотокамери. Хтось постійно мантрить, що все позитивне відбувається зараз тільки тому, що "за його каденції. Тому проста пропозиція до всіх, зокрема до "берегині автомата" Рудик: будь ласка, закінчуйте свої pr-перформанси, бо це дуже шкодить і переговорним процесам, і ефективному управлінню під час війни. А також виставляє країну в дивному вигляді в очах світової медійної спільноти. Хоча для селфіманів усе ніщо, крім свого великого марнославного "Я", – підсумував Подоляк.

Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. У ніч проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 людей через гуманітарний коридор було доставлено до Єленівки. Обидва населені пункти на окупованій території.

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