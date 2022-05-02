Печерний антисемітизм: в Україні та Ізраїлі засудили порівняння Лавровим Зеленського з Гітлером

Ізраїль чекає на вибачення від Лаврова і викликає російського посла в МЗС

Україна та Ізраїль обурені висловлюваннями Лаврова. Фото: колаж "Сьогодні"

Антисемітські висловлювання міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який згадав про єврейське коріння президента України Володимира Зеленського і заявив, що "у Гітлера також була єврейська кров", викликали резонанс у міжнародному суспільстві. Українські політики засудили "печерний антисемітизм" Росії, а ізраїльське МЗС викликало посла РФ для вибачень.

Обурення політиків викликало інтерв'ю Сергія Лаврова італійської телекомпанії Mediaset.

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"Він (Зеленський. – Ред.) висуває аргумент: яка у них може бути нацифікація, якщо він єврей. Можу помилитися, але у Гітлера теж була єврейська кров. Це абсолютно нічого не означає. Мудрий єврейський народ каже, що найзапекліші антисеміти, зазвичай, євреї. "У сім'ї не без виродка", як у нас кажуть", – заявив російський міністр журналістам.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав заяву Лаврова "печерним антисемітизмом".

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"Спочатку росіяни вдарили ракетами по території, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр. Тепер глава МЗС РФ Лавров порівнює Володимира Зеленського з Гітлером, який убив 6 мільйонів євреїв. Бо, на думку Лаврова, "запеклі антисеміти, як правило, євреї". Цей печерний антисемітизм, який прикриває теорії змови, на яких завжди будуються диктаторські режими. Висловлю цілковиту солідарність з єврейським народом", – написав Єрмак у своєму Twitter.

Радник Єрмака Михайло Подоляк додав, що резонансна заява Лаврова є черговим свідченням того, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології.

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"Відверті антисемітські заяви Лаврова, звинувачення євреїв у Другій світовій війні та Голокості – ще одне свідчення, що саме Росія є правонаступником нацистської ідеології", – написав він у своєму Twitter.

Подоляк заявив, що "намагаючись переписати історію, Москва просто шукає аргументи для виправдання масових вбивств українців".

Радник голови Офісу Зеленського також додав, що Росія неадекватно оцінює світ і своє місце в ньому, звинувачує єврейський народ у провокуванні війни, переглядає світову історію на користь нацизму та права на вбивство, а також розширює військовий арсенал, не гребуючи технологіями тероризму та геноциду.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що Лавров не міг не приховувати антисемітизм російських еліт, що глибоко укорінився. Він також додав, що "мерзенні вислови Лаврова образливі для президента Зеленського", України та Ізраїлю.

"У ширшому сенсі вони демонструють, що сьогоднішня Росія сповнена ненависті до інших народів", – написав він у соцмережі.

У зв'язку з висловлюванням Лаврова Міністерство закордонних справ Ізраїлю викликало для роз'яснювальної розмови та вибачення російського посла.

Глава МЗС Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що слова Лаврова "непробачні, обурливі і є брутальною історичною помилкою", пише Haaretz.

"Сказати, що Гітлер був євреєм, однаково сказати, що євреї вбивали самі себе. Нацисти переслідували євреїв, тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу", – наголосив він.

Слова глави російського МЗС засудили й інші ізраїльські політики та громадські організації, зокрема голова меморіалу Голокосту "Яд ва-Шем" Дані Даян. Він сказав, що Лавров перетворив "жертв на злочинців, висунувши абсолютно хибне твердження про те, що Гітлер був єврейського походження".

Раніше сайт "Сьогодні" розповідав про нойшокованіші висловлювання та непристойні вчинки глави МЗС РФ Сергія Лаврова та інших представників Кремля.