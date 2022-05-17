"Перемога РФ" – це санкції, ізоляція та 30 000 загиблих росіян: головні заяви влади за 17 травня

Росія зазнає величезних економічних втрат через битви за села Харківської області

Росія зазнає втрат у війні з Україною. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні – 83 день повномасштабної війни з Росією. Україна розпочала операцію з порятунку захисників Маріуполя, окупанти продовжують наступ на Донбас, а тим часом Путін тягне час, відкладаючи зустріч із Зеленським.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 17 травня.

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Президент України підбив підсумки 82-ї доби війни проти Росії

У ніч проти 17 травня президент Володимир Зеленський звернувся до громадян та повідомив, що Україна почала операцію із порятунку захисників Маріуполя. Президент запевнив, що тяжко пораненим надається допомога.

"Операцію з порятунку захисників Маріуполя розпочато нашими військовими, розвідниками. Щоб повернути хлопців додому, робота триває, і ця робота потребує делікатності. І часу", – сказав Зеленський, наголосивши, що українські герої потрібні країні живими.

Він також розповів, що Збройні Сили України стримують постійні атаки ворога на тих напрямках, де Росія ще намагається наступати. Зокрема, основною мішенню для російських окупантів досі є Сєвєродонецьк та інші міста Донбасу. Зеленський запевнив, що влада робить усе, щоб захистити нашу землю та наших людей.

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"Підписав укази про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначено 201 військовослужбовця Збройних Сил України", – розповів президент України.

Зеленський також поінформував, що провів переговори щодо прискорення надання Україні фінансової допомоги з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою, а також з делегацією Польщі – щодо прискорення нашої інтеграції до Європейського Союзу та очікуваного рішення щодо статусу кандидата для України.

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На Банковій зайнялися питанням відшкодування збитків, заподіяних Росією Україні

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак провів координаційну нараду, присвячену питанням запровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування збитків, заподіяних Україні внаслідок збройної агресії РФ. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Під час заходу ми обговорили запропоновану концепцію укладання міжнародного договору з державами-партнерами про створення механізму відшкодування збитків, заподіяних Росією. Такий шлях дозволить наблизити вирішення питання відповідальності РФ за агресію на території України та компенсувати збитки", – написав Єрмак.

Глава Офісу Зеленського наголосив, що завдання кожного з причетних до цього процесу з української сторони – забезпечити швидку та зрозумілу взаємодію з країнами-партнерами. А одна з ключових цілей – забезпечити довіру міжнародних партнерів до цього процесу.

Путін не готовий до зустрічі із Зеленським

Президент Росії Володимир Путін не готовий до зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським. Про це заявив заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі національного телемарафону.

Чиновник зазначив, що Зеленський неодноразово заявляв про готовність провести двосторонню зустріч із Путіним, проте глава Кремля у спілкуванні зі світовими лідерами стверджує, що час для переговорів щодо врегулювання війни ще не настав.

"На жаль, досі він (Путін) не готовий і спеціально затягує час, очікуючи, що ЗС РФ здобуде якусь серйозну перемогу на фронті, яка дозволить йому посилити позиції під час переговорного процесу", – пояснив Жовква.

Ігор Жовква: "Путін не готовий до зустрічі із Зеленськими і спеціально затягує час. Фото: bituk.media

"Перемога Росії" – це санкції, ізоляція та 30 тисяч загиблих громадян РФ

"Російська перемога" включає тотальні санкції, міжнародну зневагу, повну ізоляцію, масовий арешт яхт, епічні битви за села в Харківській області. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

"Просто Пєсков має визначитися з дефініцією слова "перемога" ціною 30 тисяч мертвих росіян", – написав він, додавши, що така "перемога Росії" тільки наростатиме.

Армія РФ зосередила сили на Донецькому напрямку

Російські окупанти продовжують наступ у Східній операційній зоні. Основні зусилля зосереджено на Донецькому напрямку. Ворожа авіація обстрілювала об'єкти цивільної та військової інфраструктури на сході та промислових об'єктів у глибині території України. Про це повідомляється в зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 17 травня.

Зазначається, що на Сіверському У напрямку противник продовжує здійснювати посилену охорону ділянки українсько-російського кордону. У районі населеного пункту Білокопытове Сумської області ворог обстріляв із мінометів підрозділи Державної прикордонної служби України.

У Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні позицій і недопущенні просування наших військ. Донецьким Напрямок ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та застосовує авіацію. На Лиманському напрямі супротивник вів наступальні дії у районі населеного пункту Дробишеве. Підсилює угруповання військ.

Бесарабською У результаті ракетного удару з російських літаків стратегічної авіації в Білгород-Дністровському районі Одеської області вражені об'єкти цивільної інфраструктури, зруйновані приватні будівлі.

В акваторії Чорного моря в районі острова Зміїний відзначено ведення підйомно-рятувальних робіт дома знищення російського десантного катера.

За минулу добу підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ та Повітряних Сил вразили п'ять повітряних цілей: літак Су-25, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та крилату ракету. Ударна авіація повітряних сил на певних напрямках продовжувала завдавати противнику вогневих ударів з повітря та підтримувати бойові дії підрозділів наших військ.

На Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу відбито одинадцять атак ворога, знищено п'ять танків, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль супротивника.

Втрати російських окупантів становлять 27 900 осіб

З початку вторгнення в Україну російські окупанти вже втратили 27 900 солдат та 1235 танків. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 17.05 орієнтовно склали:

особового складу – близько 27900 (+200) осіб,

танків ‒ 1235 (+7) одиниць,

бойових броньованих машин ‒ 3009 (+35) одиниць,

артилерійських систем – 578 (+1) одиниць,

РСЗВ – 198 (+3) одиниць,

коштів ППО – 90 (+1) одиниць,

літаків – 201 (+1) одиниця,

вертольотів – 167 (+2) одиниць,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 436 (+9) одиниць,

крилатих ракет – 97 (+0) одиниць,

кораблі/катери – 13 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2109 (+8) одиниць,

спеціальної техніки – 43 (+1) одиниці.

Найбільші втрати супротивника минулої доби спостерігалися на Лиманському та Запорізькому напрямках. Дані про втрати ворога уточнюються, зазначили у Генштабі.

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