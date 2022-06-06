Під Черніговом СБУ затримала злочинців з російською зброєю (фото)

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

СБУ затримала злочинців. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України затримала злочинний осередок на Чернігівщині. Він готувався допомогти російським окупантам у разі повторного вторгнення. До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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У злочинного угруповання виявили зброю та обладнання російського спецназу.

Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.

Засоби враження вони зберігали на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

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Під час обшуків у зловмисників також виявлено:

снайперську гвинтівку Драгунова з глушником

бойові осколкові гранати

набої до стрілецької зброї

оптичні приціли та прилади нічного бачення

Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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СБУ вилучила зброю у злочинців

Працювали за гроші Кремля: СБУ викрила українців, які допомагали ворогу

У Київській області затримали трьох громадян, які працювали на спецслужби Росії за гроші. Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисники приховано переправляли кремлівські гроші до України через підсанкційні платіжні системи.

Кошти перераховували ворожій агентурі на здійснення підривної діяльності проти України. Під час обшуків вдома та в офісах порушників правоохоронці виявили суму в еквіваленті понад 13 млн грн.

Троє жителів Київської області створили мережу анонімних сайтів. Через вебресурси отримували "замовлення" та продавали або обмінювали електронні гроші з РФ, а готівку видавали у власному обміннику.

На місцях виявили техніку та документацію, яка доводить порушення законодавства. За фактом незаконних дій з грошима організатору схеми повідомили про підозру.

Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх причетних до організації підпільного фінансового трафіку осіб.

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