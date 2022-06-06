Під Черніговом СБУ затримала злочинців з російською зброєю (фото)

Служба безпеки України затримала злочинний осередок на Чернігівщині. Він готувався допомогти російським окупантам у разі повторного вторгнення. До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
У злочинного угруповання виявили зброю та обладнання російського спецназу.
Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.
Засоби враження вони зберігали на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.
Під час обшуків у зловмисників також виявлено:
- снайперську гвинтівку Драгунова з глушником
- бойові осколкові гранати
- набої до стрілецької зброї
- оптичні приціли та прилади нічного бачення
Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
СБУ вилучила зброю у злочинців
Працювали за гроші Кремля: СБУ викрила українців, які допомагали ворогу
У Київській області затримали трьох громадян, які працювали на спецслужби Росії за гроші. Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисники приховано переправляли кремлівські гроші до України через підсанкційні платіжні системи.
Кошти перераховували ворожій агентурі на здійснення підривної діяльності проти України. Під час обшуків вдома та в офісах порушників правоохоронці виявили суму в еквіваленті понад 13 млн грн.
Троє жителів Київської області створили мережу анонімних сайтів. Через вебресурси отримували "замовлення" та продавали або обмінювали електронні гроші з РФ, а готівку видавали у власному обміннику.
На місцях виявили техніку та документацію, яка доводить порушення законодавства. За фактом незаконних дій з грошима організатору схеми повідомили про підозру.
Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх причетних до організації підпільного фінансового трафіку осіб.