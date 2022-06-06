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Під Черніговом СБУ затримала злочинців з російською зброєю (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 14:32
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Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою
СБУ затримала злочинців. Фото: колаж "Сьогодні"
СБУ затримала злочинців. Фото: колаж "Сьогодні"

Служба безпеки України затримала злочинний осередок на Чернігівщині. Він готувався допомогти російським окупантам у разі повторного вторгнення. До складу угруповання входило троє представників кримінальних кіл, яких російські спецслужби залучили до підривної діяльності.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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У злочинного угруповання виявили зброю та обладнання російського спецназу.

Серед вилученого – снайперські гвинтівки безшумної стрільби "Вінторєз", реактивна протитанкова граната РПГ-18 "Муха" і автомати безшумної стрільби "Вал". Всі ідентифіковані зразки озброєння виробництва РФ.

Засоби враження вони зберігали на території власних домоволодінь і в гаражах поблизу Чернігова.

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Під час обшуків у зловмисників також виявлено:

  • снайперську гвинтівку Драгунова з глушником
  • бойові осколкові гранати
  • набої до стрілецької зброї
  • оптичні приціли та прилади нічного бачення

Наразі всі учасники групи затримані. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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СБУ вилучила зброю у злочинців

Працювали за гроші Кремля: СБУ викрила українців, які допомагали ворогу

У Київській області затримали трьох громадян, які працювали на спецслужби Росії за гроші. Як повідомили у пресслужбі СБУ, зловмисники приховано переправляли кремлівські гроші до України через підсанкційні платіжні системи.

Кошти перераховували ворожій агентурі на здійснення підривної діяльності проти України. Під час обшуків вдома та в офісах порушників правоохоронці виявили суму в еквіваленті понад 13 млн грн.

Троє жителів Київської області створили мережу анонімних сайтів. Через вебресурси отримували "замовлення" та продавали або обмінювали електронні гроші з РФ, а готівку видавали у власному обміннику.

На місцях виявили техніку та документацію, яка доводить порушення законодавства. За фактом незаконних дій з грошима організатору схеми повідомили про підозру.

Досудове розслідування триває. Встановлюють усіх причетних до організації підпільного фінансового трафіку осіб.

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