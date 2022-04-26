Подоляк: Бунти у Росії, безумовно, будуть

Рано чи пізно РФ доведеться заплатити за свої дії

Подоляк вважає, що у РФ будуть бунти/Фото: колаж: "Сьогодні"

Невдоволення росіян ростиме. Війна в Україні спровокує інші конфлікти навколо Росії. Федерація заплатить за це.

Про це радник глави Офісу президента Михайло Подоляк повідомив у інтерв’ю з телеведучою Наталією Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Михайло Подоляк висловив чітке переконання, що бунти у Росії обов’язково відбудуться. Причини будуть різні.

"Хтось буде виходити з ідеологічних, світоглядних міркувань. Це дуже маленька кількість таких людей, які будуть розуміти, що для того, щоб хоча б щось зберегти від російської цивілізації в історичному розрізі, то потрібно буде виходити і казати, що ні, ми не згодні з такою нацисткою, людоненависницькою філософією сьогоднішнього Кремля", — сказав Подоляк.

Інша частина людей, на думку радника керівника Офісу президента України, вийде тоді, коли в них виникнуть проблеми з холодильниками і "брюхом". Люди матимуть все менше можливостей вгамувати свій голод:

"Ці люди будуть виходити з точки зору свого брюха. І таких людей буде більше. На жаль, ми довгий час думали, що Росія це цивілізація, яка має якусь там культурну спадщину, яка дійсно готова говорити про велике кіно, велику літеру, велику музику. Ні, це 95% населення абсолютно примітивні, вони живуть інстинктами, на жаль. Я не хочу нікого образити, просто треба на це об'єктивно дивитися".

Такими цих людей зробили, вважає Подоляк, Росія вміє робити пропаганду, зокрема саме такого тоталітарного, нацистського типу, коли не має можливості авторизувати конкурентні думки. Та все ж люди будуть виходити, хоч і з різних мотивів:

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"Це питання часу і питання розуміння того, що війна, яка йде в Україні, вона настільки масштабна, що з часом в них почнуться теж великі проблеми на своїх територіях. Не з точки зору, що Україна навіть буде це створювати, а просто це є об'єктивні наслідки звірячої поведінки на чужих територіях. Росія має отримати "обратку". Ця "обратка" буде йти не тільки з України, вона буде йти з інших країн пострадянського простору, вона буде йти із Кавказу".

Росія отримає відповідь на всі ті конфлікти, які ж сама створювала протягом тридцяти років, пояснює Подоляк. РФ доведеться за все платити.

"Тобто вона отримала якісь там можливості, але не заплатила по боргах, щоб бути країною сучасного типу. Зараз вона буде за це платити", — зазначив Подоляк.

На останок Подоляк наголосив, що за результатами цієї війни Україна стане країною, яка остаточно виборола собі право бути вільною незалежною, суверенною державою в межах адміністративних кордонів, які були визнані світом в 1991 році. Усі міфи зруйновані, Україна – потужна країна.

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Україна засуджує спроби Росії втягнути Придністров'я у війну

Україна стурбована спробами загострити безпекову ситуацію у Придністровському регіоні Республіки Молдова.

"Хвиля повідомлень 21-26 квітня про мінування навчальних закладів, напад на будівлю т.зв. "міністерства державної безпеки", руйнування двох радіовеж у Григоріопольському районі та вибухи на аеродромі у Тирасполі збіглися в часі із заявами російського військового командування про намір загарбати увесь південь України та встановити сухопутний коридор із Придністровським регіоном Молдови", – вказали в міністерстві.

Водночас там заявили, що Україна рішуче підтримує територіальну цілісність Молдови в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також засуджує "відчайдушні спроби" втягнути Придністровський регіон Молдови в розв’язану Росією повномасштабну війну проти України.

Також у МЗС закликали до деескалації напруги та зазначили, що продовжують пильно відстежувати ситуацію:

"Збройні сили України надійно захищають нашу державу та готові зруйнувати будь-які подальші підступні плани агресора на українській території, зокрема і на Південнобузькому напрямку".

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