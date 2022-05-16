Подоляк дав незвичайну пораду Заходу, як урятувати Путіна

Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя

Подоляк порадив західним політикам, як урятувати Путіна. Фото: колаж "Сьогодні"

Бажання деяких західних політиків завершити війну в Україні через порушення її територіальної цілісності обурило керівництво країни. Відповідну заяву зробив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

"Деякі західні політики хочуть завершення війни з можливістю для Росії зберегти обличчя, віддавши їй частину територій, пише Politico. Зберегти обличчя після Бучі й Маріуполя? Дивна логіка, але якщо ці політики хочуть віддати Росії частину своїх територій, це справа їхніх виборців", – написав він.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю грецькому громадському мовнику ΕRΤ заявив, що українці не готові відмовитися від частини території своєї країни на користь Росії, особливо після смерті тисяч військових та цивільних людей.

"Люди не готові. Ніхто з нас не готовий. Насильницькі зміни кордонів – саме так це відбувається, а інакше кордони в Україні не змінюються. Ми готові відновити нашу територіальну цілісність. Інакше, якщо ми готові віддати частину Росії, це говорить, що всі ці люди загинули просто так. За що тоді вони загинули?" – сказав Зеленський.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що російські окупанти відмовилися від планів захопити весь Донбас.

Також ми інформували, що українська влада змінила свою позицію щодо перемоги у війні з Росією.