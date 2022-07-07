Подоляк емоційно прокоментував відставку Джонсона (відео)

Радник керівника ОП подякував Борису Джонсону за підтримку нашої країни

Борис Джонсон оголосив про свою відставку. / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував відставку Бориса Джонсона з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Зокрема, він подякував чиновнику за те, що розуміє "загрозу російського монстра".

Про це Михайло Подоляк заявив на своїй сторінці у Twitter.

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"На передовій підтримки"

"Бути лідером – це називати російське зло злом та брати відповідальність у найбільш кризові часи. Бути лідером – це першим приїхати до Києва, попри ракетні обстріли. Дякую Борису Джонсону за те, що розуміє загрозу російського монстра та завжди на передовій підтримки України", – написав він.

Раніше Борис Джонсон офіційно оголосив про відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії. Очільник уряду залишає крісло через втрату довіри серед міністрів та чиновників.

У своєму зверненні він зазначив, що виконуватиме обов'язки голови партії та уряду, поки не буде обрано наступника. Вибори нового голови партії мають розпочатися вже сьогодні.