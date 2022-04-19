Подоляк назвав єдиний спосіб швидко закінчити війну

Затяжна війна може спричинити продовольчу кризу по всьому світу

Подоляк розповів про необхідність ембарго / Колаж "Сьогодні"

Якщо війна в Україні затягнеться, це може загрожувати продовольчою кризою по всьому світу. Для цього потрібно вже зараз ввести ембарго на російські нафту та газ, адже це єдиний спосіб закінчити війну.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

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"Затяжна війна в Україні може спричинити за собою продовольчу кризу по всьому світу, кажуть провідні аналітики. Єдиний спосіб швидко закінчити війну – озброїти Україну та знекровити Росію запровадженням нафтового та газового ембарго. Хто обирає заплющувати очі на війну, боячись зростання цін, отримає й те , та інше" , – написав Подоляк.

Хто проти ембарго та чому?

Деякі країни все ж проти ембарго, незважаючи на загрозу продовольчої кризи

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Австрія

Країна підтримує нові санкції ЄС проти Росії, проте 11 квітня у Москві під час зустрічі з Путіним міністр фінансів Австрії Магнус Бруннер виступив проти припинення постачання російського газу.

Глава МЗС Австрії Олександр Шалленберг заявив, що його країна не підтримуватиме ембарго Євросоюзу щодо російського газу. За його словами, є інші санкції, які можна застосувати проти Росії через її звірства в Україні.

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Угорщина

Країна найбільше залежить від російської енергії. Прем'єр-міністр Віктор Орбан виступає проти санкцій. При цьому він схвалив заборону російського вугілля.

Орбан пообіцяв ветувати будь-яку спробу запровадити енергетичне ембарго. На його думку, це "вб'є" його країну.

Німеччина

Канцлер ФРН Олаф Шольц попередив, що раптове відключення кине "всю Європу у рецесію". Головна його теза – санкції не повинні вдарити в європейські держави сильніше, ніж у російського керівництва.

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