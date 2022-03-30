Подоляк про переговори з Росією: Роль Абрамовича одна з ключових

Російський олігарх Роман Абрамович відіграв важливу роль у переговорах між Україною та РФ – про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Наташі Влащенко на Youtube-каналі Україна 24.
"Щодо Романа Абрамовича, це практично офіційна інформація, що він є посередником, який займається забезпеченням переговорної логістики між групами, які досить прохолодно, м'яко кажучи, ставляться одна до іншої — у нас же війна. І для того, щоб сам переговорний процес був мобільнішим, конструктивнішим і так далі, — саме над цим працює Роман Абрамович", — пояснив він.
За словами Подоляка, без Абрамовича сторонам було б складніше домовитись про зустріч.
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"Він досить ефективно над цим працює — ви ж бачите, що у нас переговори йдуть, постійно і в онлайн-форматі, і в очному форматі. Тому я вважаю, що його роль — одна з ключових. Якби не було такого посередника, набагато складніше нам би було встановлювати комунікацію", — розповів радник голови ОП.
Переговори України та Росії
- У столиці Туреччини 29 березня відбувся черговий раунд переговорів делегацій України та Росії. Україна передала свої вимоги про гарантії безпеки і чекатиме на відповідь від РФ. У документі вказали, як прийматимуть рішення про гарантії, які будуть пункти та зобов'язання.
- Україна наполягає на гарантіях безпеки з посиленим аналогом 5 статті НАТО. Країни-гаранти з найсильнішими арміями (США, Велика Британія, Туреччина, Франція, Німеччина та інші) мають юридично брати активну участь у захисті України від будь-яких агресій. Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк
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