Подоляк про вибухи в Придністров'ї: Росія натякає Молдові, щоб чекала "гостей"

У Офісу президента наголошують, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні

Михайло Подоляк назвав причину вибухів в Придністров'ї. / Фото: Колаж: Сьогодні

Вибухи у невизнаній "республіці" Придністров'я можуть означати те, що Російська Федерація хоче натякнути Молдові, щоб та чекала "гостей".

Про таке заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

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Він запевнив, що саме Росія намагається "розхитати" ситуацію в невизнаній "республіці".

"Росія намагається дестабілізувати ситуацію в "ПМР" та натякає Молдові, щоб чекала "гостей". Погана новина: якщо Україна не встоїть, завтра ворог буде біля воріт Кишинева. Хороша новина в тому, що Україна забезпечить стратегічну безпеку в регіоні. Втім, маємо працювати як одна команда", – вважає Подоляк.

Вибухи у Придністров'ї

Вранці 26 квітня у невизнаному Придністров'ї неподалік від кордону з Україною прогриміли вибухи. Обійшлося без постраждалих, однак було підірвано радіоцентр, який ретранслював російське радіо.

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Місце вибуху. Фото: Reuter

РосЗМІ також повідомили про атаку на аеродром неподалік столиці невизнаного Придністров'я – Тирасполя.

За даними української розвідки, вибухи були спланованою провокацією ФСБ.

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Президент Молдови Майя Санду заявила, що вибухи в Придністров'ї пов'язані з протиборчими силами всередині регіону. Вона скликала засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами у Придністровському регіоні.

Як відомо, у Міноборони Росії раніше заявляли, що друга фаза війни в Україні передбачає вихід до кордону Придністров'я.

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