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Подоляк озвучив точний список зброї, яка допоможе Україні вигнати РФ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 червня, 12:15
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Радник голови ОП заявив про необхідність паритету
Михайло Подоляк озвучив потреби України у важкому озброєнні
Михайло Подоляк озвучив потреби України у важкому озброєнні / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна потребує постачання західної зброї, щоб перемогти у війні з Росією. Про це написав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк на своїй сторінці у Twitter. Він назвав конкретну кількість необхідних озброєнь.

"Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути Росію з України, нам потрібен паритет важкої зброї", – написав він.

За словами Подоляка, потреби України у зброї такі:

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  • 1000 гаубиць калібру 155 мм;
  • 300 РСЗВ;
  • 500 танків;
  • 2000 одиниць бронетехніки;
  • 1000 дронів.

Також Подоляк нагадав, що 16 червня у Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони, за результатами якої Україна очікує на рішення щодо зброї.

"Максимум" та "мінімум" у війні з РФ

Раніше Подоляк розповів, як і коли завершиться війна в Україні. За його словами, мінімум, за якого Україна погодиться на мирні переговори, — це повернення до кордонів до 24 лютого 2022 року. Метою-максимум є відновлення територіальної цілісності України у визнаних світовою спільнотою кордонах — тобто включаючи нині окуповані території Донбасу та Криму.

Після 22 червня протистояння у війні проти Росії може трохи зменшитись. Потужність наступу у Сєвєродонецьку слабшає. А до кінця червня російські солдати можуть перейти вже до позиційної війни. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

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