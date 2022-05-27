"Люди горять живцем": Подоляк показав, чим РФ б'є по українцях, і присоромив Захід

РФ застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, наголосив радник керівника ОПУ

Окупанти використовують в Україні вогнеметну систему "Солнцепек", заявив Подоляк / Фото: Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк закликав Захід надати Україні ракетні системи залпового вогню і продемонстрував, яку зброю використовують російські окупанти.

"На відео – робота російської вогнеметної системи "Солнцепек". Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! РФ уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати Україні РСЗВ?" – підкреслив Подоляк на своїй сторінці у Twitter.

На відео – робота ?? вогнеметної системи "Солнцепек". Деякі партнери вагаються, чи давати необхідну зброю, боячись ескалації. Ескалації?! Рф уже застосовує найважчу неядерну зброю проти українців, змушуючи людей горіти живцем. Може, час дати відповідь нелюдам і передати ?? РСЗВ? pic.twitter.com/cMhJYRSMtC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2022

Україна розраховує на постачання РСЗВ

Президент України Володимир Зеленський розраховує на рішення Заходу про передачу Україні РСЗВ MLRS.

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"Ми очікуємо позитиву на постачання MLRS. У мене немає секретів. Ми звертаємось до всіх країн щодо постачання MLRS-систем, завдяки яким Україна зможе забрати ініціативу та звільняти свою територію", – заявив Зеленський на брифінгу 21 травня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна у разі надання їй РСЗВ MLRS зможе самостійно розблокувати свої порти у Чорному морі.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, як реактивні системи залпового вогню з радіусом ураження до 300 км можуть змінити характер бойових дій в Україні.