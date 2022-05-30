Подоляк закликав створити психіатричний консиліум для Лаврова

Радник керівника ОП розповів про брехню Росії

Сергій Лавров заявив, що Росія "не б'є по цивільних об'єктах" в Україні / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я має створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників Росії.

Про це він написав у себе на сторінці у Twitter.

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"Військові цілі"

"Ми не б’ємо по цивільних об’єктах, атакуємо лише військові цілі, заявив міністр з виправдання воєнних злочинів Росії пан Лавров. Вважаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я має створити міжнародний психіатричний консиліум для оцінки заяв представників РФ. Можливо, новий вірус? На фото – "військові цілі", – написав він.

Фото 18+

Нагадаємо, Михайло Подоляк закликав Захід надати Україні ракетні системи залпового вогню і продемонстрував, яку зброю використовують російські окупанти.

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