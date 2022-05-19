Подоляк розповів, чи готова Україна піти на новий "Мінськ"

Радник глави ОП пояснив переговорну позицію нашої держави

Михайло Подоляк закликав не просити Україну припинити вогонь. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україні не потрібно пропонувати режим припинення вогню, оскільки це неможливо без тотального виведення військ Російської Федерації з території нашої держави.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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Позиція України

"Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років", – написав він.

За словами радника глави ОП, поки Росія не буде готова повністю звільнити наші землі, переговорна платформа України – це зброя, санкції та гроші.

Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що запровадження реального ембарго, постачання Україні танків, літаків та артилерії зможуть забезпечити перемогу над РФ якнайшвидше.

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