Подоляк розповів, чи готова Україна піти на новий "Мінськ"

Україні не потрібно пропонувати режим припинення вогню, оскільки це неможливо без тотального виведення військ Російської Федерації з території нашої держави.
Про це повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Позиція України
"Українське суспільство не цікавить новий "Мінськ" і повернення війни через кілька років", – написав він.
За словами радника глави ОП, поки Росія не буде готова повністю звільнити наші землі, переговорна платформа України – це зброя, санкції та гроші.
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Нагадаємо, Михайло Подоляк заявив, що запровадження реального ембарго, постачання Україні танків, літаків та артилерії зможуть забезпечити перемогу над РФ якнайшвидше.
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні