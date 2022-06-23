Подоляк розповів, як Росія створювала мережу свого лобі в Європі

Радник керівника ОП зазначив, кого країна-агресорка заманювала на свій бік

Михайло Подоляк розповів, що Росія вкладатиметься в "тонку роботу". / Фото: Колаж: Сьогодні

Майже в усіх країнах із 2008 року Росія вкладала великий ресурс у створення мережі проросійського лобі. До нього входять політики різного рівня, журналісти, громадські діячі, представники професури, а також культурного середовища.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню "Бабель".

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Вплив Росії на Захід

За його словами, усіх цих людей Російська Федерація залучала за допомогою грантів і відповідних культурних заходів:

"Втягували до наглядових рад великих російських сировинних компаній. Розвивали спільні бізнеси не лише в енергетичній галузі, але й в інших. Майже в усіх країнах – у Південній, Центральній та Північній Європі. Меншою мірою це стосувалось країн Східної Європи".

Михайло Подоляк зазначив, що "багато хто" розумів, що таке колишній СРСР і сучасна Росія, і що ця мережа протягом 1,5 місяця після початку воєнної кампанії в Україні була в "розгубленому, шоковому стані":

"А зараз вони пропонують наратив через газети та громадські дискусії про те, що Росія – елемент Європи, треба думати й враховувати її інтереси. Що треба йти на поступки, а процес перемовин має враховувати умови РФ".

На його думку, Росія відчула, що довоєнна "риторика страху" частково починає бути присутньою в європейських чи глобальних медіа, і вкладатиметься в "тонку роботу", тому що потрібно змусити Україну до "певної згоди":

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"Європа вже мала б зрозуміти, що для Росії не існує ніяких правил, звичаїв і домовленостей, зокрема юридичного формату. Для Росії існує лише її доцільність. Росіяни під надуманим приводом використовують усе важке озброєння неядерного типу. Атакують з усіх боків, використовуючи стратегічну авіацію, крилаті ракети великої дальності, вони бʼють по мирних кварталах. І досі продовжують говорити: "То давайте поступимося частиною території!", щоб що отримати за рік, два чи три? Росія стане іншою, вона трансформується, вона перестане заходити до країн-сусідів? Вона перестане продавати експансіонізм? Так вони нічого іншого ніколи не продавали протягом останніх 20 років".

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що російська пропаганда продовжує накачувати глядачів фейками про "відданих союзників РФ", використовуючи методи, які вже не раз давали збій. Наприклад, говорити лише частину інформації, зовсім заплющуючи очі на головні смисли. Також омбудсмен з "прав людини у РФ" Тетяна Москалькова вигадала, що матері українських військових нібито не хочуть забирати їх із російського полону.