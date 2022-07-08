Подоляк різко відповів Путіну на заяву про "несерйозну" війну

Подоляк назвав втрати російської армії в Україні

Подоляк прокоментував заяву Путіна. Коллаж "Сьогодні"/Reuters / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні ЗСУ вже знищили 37 тисяч російських військових, а також понад тисячу ворожої техніки. Про це в Twitter написав радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи заяву президента Росії про те, що вони ще війну не розпочинали.

37 тис. загиблих російських військових (+12 тис. ПВК). Загальні санітарні втрати – 98–117 тис. осіб. Ліквідовано 10 генералів. Перетворено на металобрухт 1605 танків, 405 літаків/вертольотів. Росія ще не починала воювати? Війною у Кремлі вважають лише сталінську математику – 20 млн втрат?" – написав Подоляк.

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Що цьому передувало

7 липня господар Кремля на зустрічі перед головами фракцій Держдуми заявив, що війну Росія нібито ще не починала.

"Сьогодні ми чуємо, що нас хочуть перемогти на полі бою. Ну, що тут скажеш, хай спробують. Ми вже багато чули, що Захід хоче воювати з нами до останнього українця. Це трагедія для українського народу. Але всі маємо знати, що ми, за великим рахунком, серйозно поки нічого не починали", – сказав Путін.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу Фейгін Live, коментуючи заяву Путіна, зазначив, що його висловлювання розраховане на внутрішню аудиторію. Також він сказав, що Путін "намагається робити хорошу міну за дуже поганої гри". Він висловив припущення, що російський лідер в курсі невдач російської армії в Україні.