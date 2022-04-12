Подоляк: Росія в переговорах вдалася до традиційної тактики

Радник голови ОП розповів про труднощі у переговорах щодо припинення війни

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Росія дотримується традиційної тактики тиску на переговори між українською та російською делегаціями щодо припинення війни – про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі "Інтерфакс-Україна".

За його словами, Росія наголошує на тому, що переговорний процес "повернувся в глухий кут"

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"Переговори відбуваються вкрай важко. Онлайн у робочих підгрупах. Але відбуваються. Зрозуміло, що емоційне тло сьогодні у переговорному процесі важке. Зрозуміло, що українська делегація працює виключно в межах, які є проукраїнськими та прозорими. Зрозуміло також, що російська сторона дотримується своєї традиційної тактики публічно тиснути на переговорний процес, зокрема за рахунок певних публічних заяв", – сказав Подоляк.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори з українською делегацією повернулися в глухий кут після зустрічі делегацій у Стамбулі та трагедії в Бучі, яку російська сторона називає "провокацією".

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