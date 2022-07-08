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Подоляк повідомив про початок переломного моменту у війні

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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8 липня, 20:16
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ЗСУ все ще потрібна зброя для початку деблокади наших територій / Колаж "Сьогодні"
ЗСУ все ще потрібна зброя для початку деблокади наших територій / Колаж "Сьогодні"

В обороні України проти російських загарбників уже настав переломний момент. Далі потрібна додаткова зброя, щоб Київ почав деблокування наших тимчасово захоплених територій.

Про це розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Каналу 24" .

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"Безумовно, певний переломний момент у війні Росії проти України вже починається. Ми доводимо, що атакуватимемо саме складські місця, які вони мають, і центри оперативного управління армійськими структурами. Це дуже важливо для того, щоб далі будувати воєнну кампанію. Важливо, що кількість зброї, яка буде на фронті, вона суттєво змінить сьогоднішній стан справ і ми почнемо деблокувати території найближчим часом", – розповів Подоляк.

Радник голови ОП зазначив, що після вдалих ударів по складах боєприпасів та резервуарів із пально-мастильними матеріалами окупантам нічого іншого не залишається, як взяти паузу та спробувати поповнити втрати.

"Безумовно вони (росіяни – Ред.) беруть оперативну паузу, тому що у них дуже великі втрати всього, у тому числі боєкомплектів. Їм треба все це завозити, а не така у них проста логістика, як з'ясувалося. Вони так не вміють працювати. Їм потрібно зробити передислокацію живої сили та техніки. І це дуже добре" , – зазначив Подоляк.

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Спіймав гранату - і повернув ворогам… Юліан Ступак - лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Під час однієї з атак росіян спіймав кинуту в його окоп гранату і нею ж знищив ворогів… Загинув під час виконання бойового завдання у Харківській області, прикриваючи побратимів. Йому був лише 21 рік. Герой України. Посмертно.

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