Подоляк жорстко потролив "кокаїнового інтелектуала" Лаврова

Лавров звернувся до ВООЗ, щоб там їм якось допомогли закінчити розпочате

Подоляк відреагував на заяву Лаврова / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова МЗС РФ Сергій Лавров, швидше за все, не в своєму розумі, якщо вимагає у Всесвітній організації охорони здоров'я вплинути на Київ, щоб окупанти змогли провести свою так звану "спецоперацію" на нашій території.

Про це у своєму Telegram-каналі написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

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"Міністерство закордонних справ Росії звернулося до Всесвітньої організації охорони здоров'я з проханням вплинути на Київ, щоб Україна не чинила опір "спеціальній військовій операції". Так-так, саме в такому формулюванні… Тобто "кокаїнові інтелектуали" з російського міністерства цілком серйозно пропонують міжнародній організації передати нам ультиматум: українці, до вас додому прийшли ґвалтівники та вбивці, тому ви тихенько станьте до стінок і чекайте, поки вони пограбують, вразять, зґвалтують.

За його словами, скоро російська сторона скиглитиме по всіх міжнародним організаціям звертаючись до нас, щоб ми склали зброю, тому що в них нічого не виходить.

"Скоро дипломатичні контакти Москви обмежаться Білоруссю, Еритреєю та гуманітарними організаціями, в яких можна буде скиглити: "Нехай вони складуть зброю, ну будь ласка, інакше у нас нічого не виходить", – зазначив Подоляк.

Він зазначив, що єдине, чим у ВООЗ можуть допомогти Кремлю, – це організувати належне колективне психіатричне обстеження та запропонувати програми адаптивної терапії.

Передісторія

Напередодні міністр закордонних справ Сергій Лавров зателефонував гендиректору Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросу Адханому Гебрейєсусу і попросив впливати на Київ, щоб українська влада не перешкоджала реалізації їх плану з так званого "захисту Донбасу".