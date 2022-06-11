Погода приготувала крутий сюрприз українцям

Прогноз погоди в Україні на 11 червня, підготовлений синоптиками Укргідрометцентру, не сильно потішить. У деяких регіонах можливі короткочасні дощі, грози та град. При цьому температура повітря сягне максимум 34 градуси тепла. Незважаючи на спеку, необхідно взяти з собою парасольку, щоб не намокнути і не застудитися. Так, нельотну погоду прогнозують в Ужгороді, Львові, Луцьку, Рівному, Тернополі, Івано-Франківську, Житомирі, Хмельницькому, Чернівцях, Миколаєві та Одесі.
Якою буде погода в Україні та Києві сьогодні, 11 червня?
Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 11 червня, у західних, удень місцями та на Одещині та Миколаївщині очікуються короткочасні дощі, грози, в окремих районах град та пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах значні дощі, на решті території без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18 градусів тепла, на узбережжі морів до 20 градусів, удень 29-34, у західних областях 23-28.
11 червня у західних областях грози, в окремих районах град, у Карпатах значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий). 11-13 червня в Україні, окрім Карпатського регіону, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 11 червня сухо. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18 градусів тепла, вдень 30-32. У неділю, 12 червня, у столиці вдень очікується короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20, вдень близько 30.
Ознаки метеочутливості
У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.
Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.
Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"