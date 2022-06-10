Політтехнологу Медведчука оголосили підозру у держзраді: що відомо про його службу Кремлю

Зрадник був пов'язаний зі спецслужбами РФ, які працювали в Україні під дипломатичним прикриттям

Політолог Медведчука підозрюється у держзраді. / Фото: Колаж: Сьогодні

Політтехнологу колишнього нардепа Віктора Медведчука повідомили про підозру у держзраді. Висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України.

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

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Підозру оголосили після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.

"Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України", – зазначили у СБУ.

Зазначимо, що наприкінці березня ЗМІ писали про обшуки у Києві квартири "близького друга Віктора Медведчука політтехнолога Михайла Погребінського".

"Бабель" із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться саме про Погребинського.

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Михайло Погребінський. Фото: РІА Новини

Чи причетний до вторгнення РФ?

В результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".

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"Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну", – додали в СБУ.

Українські спецслужби всталовили, що політтехнолог Медведчука був пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям.

Він часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ та очолював групу експертів. Комплекс заходів для притягнення його до відповідальності триває.

Докази співпраці політтехнолога з Росією. Фото: СБУ

Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. Адже у РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.

Раніше ми писали, що слідчі СБУ та ДБР завершили розслідування "першого епізоду" справи нардепа Віктора Медведчука.