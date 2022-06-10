Політтехнологу Медведчука оголосили підозру у держзраді: що відомо про його службу Кремлю

Політтехнологу колишнього нардепа Віктора Медведчука повідомили про підозру у держзраді. Висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України.
Про це поінформувала пресслужба СБУ.
Підозру оголосили після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.
"Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України", – зазначили у СБУ.
Зазначимо, що наприкінці березня ЗМІ писали про обшуки у Києві квартири "близького друга Віктора Медведчука політтехнолога Михайла Погребінського".
"Бабель" із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться саме про Погребинського.
Михайло Погребінський. Фото: РІА Новини
Чи причетний до вторгнення РФ?
В результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".
"Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну", – додали в СБУ.
Українські спецслужби всталовили, що політтехнолог Медведчука був пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям.
Він часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ та очолював групу експертів. Комплекс заходів для притягнення його до відповідальності триває.
Докази співпраці політтехнолога з Росією. Фото: СБУ
Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. Адже у РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.
Раніше ми писали, що слідчі СБУ та ДБР завершили розслідування "першого епізоду" справи нардепа Віктора Медведчука.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"