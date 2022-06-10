Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Політтехнологу Медведчука оголосили підозру у держзраді: що відомо про його службу Кремлю

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 червня, 10:39
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зрадник був пов'язаний зі спецслужбами РФ, які працювали в Україні під дипломатичним прикриттям
Політолог Медведчука підозрюється у держзраді.
Політолог Медведчука підозрюється у держзраді. / Фото: Колаж: Сьогодні

Політтехнологу колишнього нардепа Віктора Медведчука повідомили про підозру у держзраді. Висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України.

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Реклама

Підозру оголосили після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.

"Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України", – зазначили у СБУ.

Зазначимо, що наприкінці березня ЗМІ писали про обшуки у Києві квартири "близького друга Віктора Медведчука політтехнолога Михайла Погребінського".

"Бабель" із посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомляє, що йдеться саме про Погребинського.

Реклама

Михайло Погребінський. Фото: РІА Новини

Чи причетний до вторгнення РФ?

В результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".

Реклама

"Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну", – додали в СБУ.

Українські спецслужби всталовили, що політтехнолог Медведчука був пов'язаний зі співробітниками спецслужб РФ, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям.

Він часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ та очолював групу експертів. Комплекс заходів для притягнення його до відповідальності триває.

Докази співпраці політтехнолога з Росією. Фото: СБУ

Нагадаємо, радник глави ОП Михайло Подоляк переконаний що Медведчуку сьогодні, щоб вижити, треба сховатися в українській в'язниці. Адже у РФ його обов'язково ліквідують як людину, яка регулярно брехала про настрої в Україні, крала гроші і в результаті стала одним із ініціаторів війни.

Раніше ми писали, що слідчі СБУ та ДБР завершили розслідування "першого епізоду" справи нардепа Віктора Медведчука.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Говорить президент України
Більше заяв Зеленського
ЗСУ: головне
Докладніше
🙏 Keep Calm
Допомога під час війни
Більше новин
Хроніка обстрілів
Деталі
🏠 Квартирне питання
Новини нерухомості
У пошуках роботи
Знайти своє місце!
🚘 Актуалка для автовласників
Що ще нового?
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Кулінарний майстер-клас
Що приготувати?
⚽ Український фан-сектор
Вболівай за своїх!
Be in Techno Trends
Слідкуй за новинами
⭐ Срачi прибули
Більше скандалів
🔮 Прогнози та гороскопи
Що ще кажуть зірки?
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 08:30 10 червня
1
Особовий склад 31900
Особовий склад
2
Танки 1409
Танки
3
ББМ 3450
ББМ
4
Артилерія 712
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 222
РСЗВ
7
Літаки 212
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 572
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2438
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Роман Мамавко - полковник, начальник штабу 24-ї Окремої механізованої бригади. За особисту мужність та майстерне планування бойових операцій під час визвольної війни з Росією представлений до кількох найвищих нагород: отримав орден Богдана Хмельницького та “Золоту Зірку” Героя України.
Історії героев
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.39

TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30100.45

Binance Coin (BNB)

291.16

Dogecoin (DOGE)

0.08

Litecoin (LTC)

60.09

Theta (THETA)

1.43

ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
57,49
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Чемпіонський бій Усика
Олександр Усик
Олександр Усик
23 лип.
23:00
Ентоні Джошуа
Ентоні Джошуа

35

Вік

32

191

Зріст

198

198

Розмах рук

208

100.3

Вага

108.6

19

Перемоги

24

68.4%

% нокаутів

91.7%

Love is... 💙💛
За що ми любимо Київ
Андріївський узвіз

Андріївський узвіз

Майдан Незалежності

Майдан Незалежності

Музей Ханенків

Музей Ханенків

Котлета по-київськи

Котлета по-київськи

Київський торт

Київський торт

Вiдвiдати мiсто
Хейтометр
Наскільки % ти ненавидиш "російський мир"
Запускаємо
Happy Birthday 🥳
Зіркові іменинники
Ліам Нісон, 6 червня — 70 років
Ліам Нісон, 6 червня — 70 років
Аліна Гросу, 8 червня — 27 років
Аліна Гросу, 8 червня — 27 років
Джонні Депп, 9 червня — 59 років
Джонні Депп, 9 червня — 59 років
Наталі Портман, 9 червня — 41 рік
Наталі Портман, 9 червня — 41 рік
Пітер Дінклейдж, 11 червня — 53 роки
Пітер Дінклейдж, 11 червня — 53 роки
1 /2
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Instagram тижня
Акаунт українського кота-блогера Бандери
Підписатися
Дивитися фото
Зберегти у закладинки
Тренд на принти
Оновлюємо літній гардероб
Клітчасті принти

Клітчасті принти

Патріотичні відтінки

Патріотичні відтінки

Polka Dot принт

Polka Dot принт

Купити українське🇺🇦
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти