Полковник СБУ розповів, чому окупанти в Україні втікають з блокпостів

Такі дії російських загарбників зафіксували на Запоріжжі та Херсонщині

Роман Костенко розповів, чого бояться солдати РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

З'явилася інформація, що російські окупанти почали залишати блокпости у Запорізькій та Херсонській областях. Як виявилося, загарбники бояться ударів ЗСУ по них. Але піхота РФ як була на позиціях, так і залишається.

Про це повідомив полковник СБУ Роман Костенко у національному телемарафоні.

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"Є така інформація, але ми навіть не звертаємо на неї уваги, бо вона не має оперативного характеру. Вони відтягуються, тому що було завдано ракетних ударів, і вони просто перемістилися на інші шляхи, трохи відійшли назад. Їхня піхота як була на позиціях, так і залишається", – заявив він.

За словами Костенка, окупанти знімають контрольно-пропускні пункти, бо українські військові знають їхні координати та завдають по них постійних ударів.

"Блокпости не мають завдання оборони якогось об'єкта. Це чисто перевірка та контроль, встановлення контррозвідувального режиму", – додав полковник СБУ.

РФ почала відведення військ

Російські окупанти почали відступати з позицій в Запорізькій області. На це є дві причини. Одна з них пов'язана із посиленням оборони на північному заході Херсонсщини. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Експерти назвали дві причини, чому окупанти вирішили відвести війська:

для того, щоб перевести пошкоджені частини до тилових районів

для посилення російської оборони на північному заході Херсонської області

Наразі в Інституті не можуть підтвердити місцезнаходження російських сил.

Раніше ми розповідали, що у Харківській області поблизу Ізюму окупанти масово виводять війська з території населених пунктів Борова та Богуславка у напрямку Куп'янська.