Польща вимагає від Німеччини танки – цитати світових лідерів 22 травня

Байден знову говорив про Україну, президент Єврокомісії – чекає на поразку Путіна

Західні політики тримають свій фронт у боротьбі проти Росії / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Західні політики кажуть, що розуміють необхідність запровадження санкцій проти Росії, проте 24 травня все ще не було схвалено шостий санкційний пакет ЄС .

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші цитати 24 травня 2022 року.

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Наші головні союзники

Президент Польщі Анджей Дуда вимагає, щоб Німеччина вже почала надавати Україні танки.

"Ми надали Україні безліч танків, бо вважаємо, що це наша відповідальність як сусіда. Німеччина має допомогти Україні. Україні справді потрібна ця допомога ", – заявив Дуда.

Президент США Джозеф Байден нагадав, чому треба підтримувати Україну.

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"Напад Росії на Україну лише підвищує важливість цих цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності та суверенітету", – заявив американський лідер.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила підтримку Україні.

"Україна має перемогти у цій війні, а агресія Путіна має стати для нього стратегічною поразкою. Ми зробимо все, що можемо, щоб допомогти українцям отримати перевагу та взяти власне майбутнє до своїх рук", – сказала європейський політик.

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З пустого до порожнього

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте закликав ухвалити санкції проти Росії з нафтовим ембарго.

"Як споживачі значних обсягів російської нафти та газу ми фактично фінансуємо жахливу війну Путіна. Ми повинні припинити це якнайшвидше… Ми робимо все можливе, щоб фіналізувати шостий пакет. Юридично для цього потрібна одностайність, і я вважаю, що ми зможемо цього досягти", – повідомив Марк Рютте.

І навіть міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна "за" шостий пакет:

"Ми повинні якнайшвидше прийняти шостий пакет санкцій, який передбачає поступове припинення імпорту російської нафти і подолання вагань, що залишилися. Ми сподіваємося зробити це швидко, і я оптимістично налаштована".

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