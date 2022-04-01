Після війни Шойгу треба буде поставити пам'ятник – Гайдай

Голова Луганської ОВА подякував міністру оборони РФ

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (ліворуч) та міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай висловив подяку міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу за розкрадання армії Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю головному редактору інтернет-видання "ГОРДОН" Алесі Бацман.

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"Ну просто молодець"

"Дякую Шойгу за те, що вони поцупили практично весь бюджет російської армії. Ну просто молодець, оце супер! Яхти, пароплави, будинки, нерухомість, гроші, на рахунках які, – все зараз заморожено. І ось ці ось 30 танків, з яких чотири завелося", – заявив Гайдай.

За його словами, Шойгу потрібно на кордоні з Україною поставити дерев'яний пам'ятник:

"Ну, там, із берези виріжемо. До нього не заросте народна стежка".

Нагадаємо, американські чиновники повідомили, що між президентом РФ Володимиром Путіним та міністром оборони РФ Сергієм Шойгу зростає напруга. Її причина – погана поінформованість Путіна щодо реальної ситуації з наступом РФ в Україні.

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