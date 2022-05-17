Посольство стародавньої країни повернулося до Києва

Дипломати повертаються до столиці

Посол Ізраїлю Михайло Бродський. Фото: колаж "Сьогодні"

Посольство Ізраїлю відновило роботу у Києві.

Про це повідомляє відомство у Twitter.

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"Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Україні в Києві", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Бродський взяв участь у церемонії прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком

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Ситуація з дипломатами