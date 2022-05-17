Посольство стародавньої країни повернулося до Києва

Посольство Ізраїлю відновило роботу у Києві.
Про це повідомляє відомство у Twitter.
"Посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський підняв ізраїльський прапор біля будівлі посольства Ізраїлю в Україні в Києві", – йдеться у повідомленні.
@michael_brodsk @IsraelinUkraine . pic.twitter.com/ekQQpfpIhD- (@IsraelinUkraine) May 17, 2022
Крім того, Бродський взяв участь у церемонії прощання з першим президентом України Леонідом Кравчуком
Ситуація з дипломатами
- 16 квітня Міністерство закордонних справ Італії повідомило про поновлення роботи посольства в Україні.
- 15 квітня стало відомо, що посольство Франції в Україні, яке переїхало до Львова через російське вторгнення, повернеться до Києва.
- Словенія відправила до Києва свого представника – полковника словенської армії Бошт'яна Лесяка. Він уже почав роботу.
- Посол Литви в Україні Вальдемар Сарапін повернувся до роботи у Києві після того, як російські війська відійшли від української столиці.
- Крім того, турецьке посольство в Україні повернулося до Києва. Воно відновлює роботу, включаючи надання консульських послуг.
- Ще до початку вторгнення Росії в Україну у лютому посольства багатьох країн евакуювали співробітників з Києва.
- Попри війну, українську столицю не покинули дипломатичні представництва Польщі та Святого Престолу.
- 9 квітня стало відомо, що з польського Жешува до Києва повертається диппредставництво Європейської Ради в Україні.
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні