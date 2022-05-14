Втрати Росії в Україні перевищили 27 тисяч солдатів – Генштаб ЗСУ

Найбільші втрати РФ минулої доби спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках

Окупанти понесли втрати / Фото: Колаж: Сьогодні

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратила близько 27 200 солдатів, а також 1218 танків. З 24 лютого по 13 травня російські військові в бою з ЗСУ втратили 2934 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

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Втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1218 (+13) од.,

бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од.,

артилерійських систем – 551 (+9) од.,

РСЗВ ‒ 195 (+2) од.,

засоби ППО ‒ 88 (+0) од.,

літаків – 200 (+0) од.,

гелікоптерів – 163 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 411 (+6),

крилаті ракети ‒ 95 (+0),

кораблі/катери ‒13 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17) од.,

спеціальна техніка ‒ 42 (+1).

Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках.

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Обстановка на фронті