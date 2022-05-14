Втрати Росії в Україні перевищили 27 тисяч солдатів – Генштаб ЗСУ

З початку вторгнення Росії в Україну армія РФ втратила близько 27 200 солдатів, а також 1218 танків. З 24 лютого по 13 травня російські військові в бою з ЗСУ втратили 2934 бойових броньованих машин.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Втрати противника з 24.02 по 14.05 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 27 200 (+300) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1218 (+13) од.,
- бойових броньованих машин ‒ 2934 (+34) од.,
- артилерійських систем – 551 (+9) од.,
- РСЗВ ‒ 195 (+2) од.,
- засоби ППО ‒ 88 (+0) од.,
- літаків – 200 (+0) од.,
- гелікоптерів – 163 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 411 (+6),
- крилаті ракети ‒ 95 (+0),
- кораблі/катери ‒13 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2059 (+17) од.,
- спеціальна техніка ‒ 42 (+1).
Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Слов’янському та Бахмутському напрямках.
Обстановка на фронті
- Російські окупанти хочуть придушити опір захисників Маріуполя стратегічною авіацією. Тому в Генштабі ЗСУ очікують нарощування вогневого впливу найближчими днями.
- Незважаючи на украй важку ситуацію на заводі "Азовсталь" в окупованому Маріуполі, його захисники продовжують вести тяжкі бої з окупантами.
- У ніч проти 13 травня російські окупанти двічі вдарили ракетами по населеному пункту у Сумській області. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє оперативне командування "Північ".
Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні