З'явилася нова карта просування військ Росії по Україні

Пентагон уважно стежить за успіхами українських військових

Окупанти продовжують мріяти про Київ. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило нову карту вторгнення російських військ в Україну на 25 березня 2022 року. На цій карті помітні зміни на чернігівському напрямку.

Карта з'явилася на офіційній сторінці Міноборони Великобританії у Twitter. Повідомляється, що картку було створено за наданими останніми даними розвідки Пентагону про ситуацію в Україні на 25 березня 2022 року.

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Карта на 25 лютого 2022 року

Карта на 24 березня 2022 року

Коментар

Що відбувається на Чернігівському напрямку, розповів міський голова Чернігова Владислав Атрошенко на каналі України 24.

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"Наш опір у місті Чернігові розлютив росіян. Ми дійсно поділяємо їхні колони, які рухаються у трьох напрямках. Вони рухаються з напряму Новгород-Сіверського, сумського спрямування, де сходяться кордони України, Білорусі та Росії, та білоруського спрямування. Топографія нашої місцевості така, що це ліси та болота – непрохідна місцевість дуже складна для логістики місцевість. Тож Чернігів дуже заважає росіянам. Ми розбиваємо їхні редути. І відповідно така стійкість вона розгнівала (окупантів – Ре.) і вони почали працювати на знищення міста", – зазначив Атрошенко.

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