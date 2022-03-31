Пропонував капітулювати: у Львові заарештували блогера-сепаратиста за підозрою у держзраді

Висловлювання блогера використали російські пропагандистські медіа для виправдання злочинів РФ в Україні

Гліба Ляшенка взяли під варту у залі суду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Львові повідомили про підозру у державній зраді блогеру, який підтримував агресію РФ проти України.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБУ у Львівській області.

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Використовуючи ЗМІ, зрадник підтримував злочинні дії країни-агресора. Проведені лінгвістичні експертизи встановили, що своїми висловлюваннями та закликами псевдоексперт навмисне зазіхав на суверенітет нашої держави.

Крім того, він займався дискредитацією державної політики та навмисне нівелював події на сході України.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 4 млн грн.

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Крім того, Zaxid.net повідомляє, що йдеться про 33-річного блогера Гліба Ляшенка.



За даними "Детектора медіа", Ляшенко виправдовував вторгнення РФ в Україну. Він писав: "вісім років Росія просила і навіть благала Україну змінити свій курс. Україна вісім років відмовлялася. І ось результат". Блогер також пропонував Україні капітулювати, а відповідальність за вбитих окупантами українців покласти на президента України Володимира Зеленського.

Державна зрада проти України