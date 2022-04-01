"Прийнято ще одне рішення щодо антигероїв": Зеленський покарав двох генералів СБУ

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Зеленський позбавив звань двох генералів СБУ. Колаж "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що вищі офіцери СБУ, які зрадили Батьківщину, були позбавлені звань.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

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"Зараз прийнято ще одне рішення щодо антигероїв, зараз я не маю часу займатися всіма зрадниками. Але поступово вони всі отримають покарання", – наголосив Зеленський.

Йдеться про наступних чиновників Служби безпеки, яких Зеленський позбавив звання генералів:

екс-начальник головного управління внутрішньої безпеки Наумов Андрій Олегович,

екс-начальник управління СБУ у Херсонській області Криворучко Сергій Олександрович.

"Ті військовослужбовці високого офіцерського складу, які порушують присягу щодо захисту нашої держави, її свободи, незалежності, будуть позбавлені, згідно зі статтею 48 дисциплінарного статуту ЗСУ, вищих військових звань", – сказав президент.

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Частина військ РФ, які рухалися у бік Києва, йдуть у Білорусь – Пентагон

За останню добу частина російських сил, що рухалися у бік Києва, змінили напрямок, причому деякі з них прямували до Білорусі. Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву Міністерства оборони США.

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