Продовження судового засідання щодо заборони ОПЗЖ та зміна комендантської години на Сумщині — ці та інші події 20 червня

В Україні продовжиться розгляд справи щодо заборони "Опозиційної платформи — За життя", а на Сумщині відсьогодні змінюють комендантську годину

Важливі події 20 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 20 червня, продовжиться розгляд справи щодо заборони "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ). Крім того, у Сумській області змінюють комендантську годину.

В Україні продовжиться розгляд справи щодо заборони ОПЗЖ

Розгляд справи щодо заборони "Опозиційної платформи — За життя" (ОПЗЖ) перенесли на 20 червня. Про це повідомив аналітик руху "Чесно" Ігор Фещенко.

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За його словами, про перенесення засідання журналістам повідомив представник суду. Причина перенесення розгляду невідома.

"На засідання по ОПЗЖ нас не пустили. Тримали на прохідній без пояснення причин. А потім почалася повітряна тривога, і нас попросили на вулицю, оскільки у сховищі суду мало місця", — розповів про попереднє засідання Фещенко.

На Сумщині змінюють комендантську годину

У Сумській області змінюють комендантську годину. Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Від 20 червня вона розпочинатиметься о 23:00, а закінчуватиметься о 4:00.

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"Дотримуйтесь встановлених правил, не виходьте на вулицю під час комендантської години", — наголосив очільник області.

У Харкові відновлять роботу три відділення міграційної служби

Підрозділи міграційної служби у Харкові з 20 червня працюватимуть у Шевченківському, Київському та Московському районах міста. Про це повідомили на Facebook-сторінці Міграційної служби Харківської області.

"У цих підрозділах ви зможете вклеїти фото, оформити і отримати паспорт громадянина України у вигляді ID-картки і паспорт громадянина України для виїзду за кордон", — йдеться у повідомленні.

Графік роботи відділень: з понеділка по п'ятницю, з 9:00 до 15:00.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 20 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

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Розклад евакуаційних потягів на 20 червня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

У Києві відновлять рух автотранспорту мостами Метро та Патона

У Києві столична влада обіцяє відкрити для руху мости Метро та Патона. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, рух цими шляхопроводами відновлять з понеділка, 20 червня.

"Для автосполучення між лівим і правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона", — зазначив він.

Кличко додав, що про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково.

Він закликав водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, швидкісного режиму, а також поступатися дорогою каретам "швидкої", автомобілям поліції, рятувальників та машинам з гуманітарним вантажем.

Туреччина проведе переговори зі Швецією та Фінляндією про вступ цих країн до НАТО

Туреччина погодилася провести тристоронні переговори з Фінляндією і Швецією щодо вступу обох країн до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомив у Twitter журналіст Рікард Йозвьяк.

За словами Йозвьяка, зустріч має відбутися в понеділок, 20 червня.