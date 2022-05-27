Пропав Тупицький: Колишнього голову Конституційного Суду оголошено у розшук

Встановлено, що обвинувачений утік до ЄС

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора Подільським районним судом міста Києва 27 травня 2022 року оголошено в міжнародний розшук колишнього Голову Конституційного Суду України, обвинуваченого у вчиненні низки кримінальних правопорушень проти правосуддя.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України.

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Імовірно, мова йде про Олександра Тупицького, якого у листопаді 2021 року відпустив Подільський районний суд Києва під заставу в 45 тисяч гривень.

Що відомо

Відповідні клопотання були заявлені прокурорами у зв'язку із систематичним ухиленням обвинуваченого від явки до суду.

"Встановлено, що 17 березня 2022 року обвинувачений, не маючи законних підстав для виїзду з України в умовах воєнного стану, з порушенням встановленого законодавством порядку, без проходження прикордонного і митного контролю, перетнув державний кордон України в районі пункті пропуску "Косино" у Закарпатській області, та наразі знаходиться на території Австрійської Республіки. Ці обставини є предметом досудового розслідування в окремому провадженні", – сказано у повідомленні.

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Гучна справа

За версією слідства, в жовтні 2018 року обвинувачений, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та в інтересах свого знайомого – колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснював підкуп свідка щоб він відмовився від давання показань або давав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ "Зуївський енергомеханічний завод".

"Упродовж 2018 – 2019 років обвинувачений неодноразово, з корисливих мотивів, надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 384 та ст. 386 КК України)", – сказано у повідомленні Генпрокуратури.

З життя Тупицького