Проукраїнський мітинг у Криму, схвалення плану післявоєнної відбудови України та інші події 18 травня

У Сімферополі пройде проукраїнський мітинг, а ЄС схвалить план післявоєнної відбудови України

Важливі події 18 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У середу, 18 травня, у Криму відбудеться проукраїнський мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти російського вторгнення. Крім того, сьогодні Європейський Союз повинен схвалити план відновлення нашої країни після завершення війни з Росією.

У Сімферополі анонсували проукраїнський мітинг

В тимчасово окупованому Росією Сімферополі активісти анонсували мітинг на підтримку територіальної цілісності України та проти російського вторгнення. Він запланований о 12:00 у середу, 18 травня. Захід отримав назву "Сімферополь – час додому!".

Реклама

При цьому місце проведення мітингу обіцяють розсекретити за дві години до його початку – о 10:00, щоб окупанти не встигли підготуватися. На акцію просять приходити з жовтими стрічками.

"Вийти на мітинг – це заявити про право на свій дім. Це вшанувати жертв депортації кримських татар. Це згадати про загиблих на війні та засудити вторгнення Росії. Це підтримати територіальну цілісність України! До зустрічі! Світ побачить, що Крим – це Україна!", – йдеться в повідомленні активістів.

Вони також звернулися до людей, які були змушені залишити Крим, з проханням підтримати подію, натиснувши на сторінці події у Facebook кнопку "Відвідаємо".

В ЄС схвалять план післявоєнної відбудови України

Європейська комісія розробила план відновлення України після завершення війни, яку розпочала Росія. Документ повинен отримати схвалення ЄС 18 травня.

Реклама

Німецьке видання FAZ отримало у своє розпорядження документ з планом відбудови України, який буде розглядатися на засіданні Єврокомісії.

В цьому документі, як зазначає FAZ, докладно обговорюється, з яким складним завданням постане міжнародне співтовариство, і зокрема Євросоюз, після закінчення війни РФ проти країни.

У Харкові відкриють ЦНАП

У Харкові відсьогодні запрацюють Центри надання адміністративних послуг.

Реклама

"18 травня ми відкриваємо ЦНАПи, "Прозорі офіси", в яких надаватимуть соціальні послуги та послуги у сфері пенсійного забезпечення, а також фронт-офіси районних управлінь соціального захисту", — заявив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Центри працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00.

"На жаль, через війну ми поки що не зможемо надавати всі послуги, як це було до 24 лютого. Але деякі з них будуть доступні вже із завтрашнього дня. Зокрема це стосується будівництва та частини послуг у сфері реєстрації місця проживання. Також у "Прозорих офісах" Салтівського, Шевченківського та Київського районів буде представлено весь спектр послуг Пенсійного фонду", – зазначив мер.

У метро Афін для українських біженців буде безкоштовний проїзд

З 18 травня в метро Афін діятиме програма безкоштовного проїзду для українців, які перебувають у Греції як тимчасові переселенці через війну в Україні.

"Оформити спеціальну картку, яка дає право на безкоштовний проїзд можна вже зараз на станціях метро (наприклад, Синтагма)", — розповіли в посольстві України в Греції.

Посольство порадило охочим відвідати сайт, де зібрана детальна інформація про те, як можна скористатися такою послугою.