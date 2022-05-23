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Проводиться "тиха" стадія операції з порятунку захисників "Азовсталі" – Міноборони України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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23 травня, 21:34
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Ганна Маляр розповіла, коли операцію можна буде вважати закінченою
Ганна Маляр зазначила, що РФ "дуже чутлива" до будь-якої публічної інформації.
Ганна Маляр зазначила, що РФ "дуже чутлива" до будь-якої публічної інформації. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна має великий досвід різних переговорів з Російською Федерацією з 2014 року. Він змушує дуже стримано коментувати переговори, оскільки російська сторона "дуже чутлива" до будь-якої публічної інформації.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у проєкті FREEДОМ на YouTube-каналі "Україна 24".

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Операція з порятунку

"Це не тільки щодо "Азову", а й щодо будь-яких обмінів. Коли ми говорили, що така можливість розглядається: закінченою операцію вважатимемо, коли вони (захисники "Азовсталі". – Ред.) повернуться на підконтрольну Україні територію", – розповіла Ганна Маляр.

За її словами, зараз операцію з їхнього порятунку не завершено:

"Але цей момент має бути "тихим". Як будуть результати, ми одразу повідомимо. Так, переговори ведуться. Так, є групи тяжко поранених – їм потрібна допомога. Це додаткова історія, щоб допомога була надана".

Маляр також зазначила, що там різні підрозділи військових:

"Нацгвардія, ЗСУ, територіальна оборона Маріуполя. Переговори ведуться за всіма категоріями. Коли можна буде щось сказати, то скажемо".

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Евакуація з "Азовсталі"

Після 82 днів оборони із зайнятого окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України наказало зберегти особовий склад захисників. Вночі проти 17 травня понад 250 військових із гуманітарного коридору було виведено на непідконтрольні Україні території.

До медичного закладу в Новоазовську евакуювали 53 тяжко поранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено в Оленівку. Обидва населені пункти на окупованій території.

20 травня заступник командира полку "Азов" Святослав "Калина" Паламар записав нове відеозвернення до українців. Він заявив, що командування досі перебуває на території "Азовсталі" в Маріуполі. Однак операція з порятунку військовослужбовців триває.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що з "Азовсталі" вивезли всіх цивільних, медиків та поранених. Тепер евакуйовані захисники Маріуполя мають бути звільнені за процедурою обміну. За словами глави держави, українські військові отримали сигнал, що мають повне право вийти і зберегти свої життя.

Боєць полку "Азов" Дмитро Козацький, позивний "Орест", виклав у Twitter останні фотографії з "Азовсталі". На фото знівечений метал комбінату, який взяв на себе удар окупантів.

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Майстер неба… Олег Гегечкорі - військовий льотчик, полковник, командир вертолітної ескадрильї 11-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ ЗСУ. Один з найдосвідченіших і майстерніших пілотів України. За 20 років служби пройшов найгарячіші точки світу, а загинув в рідному небі, над Київською областю. За особисту мужність - Герой України. Посмертно.

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